https://news.day.az/society/1872364.html

В этом районе не будет газа

Сегодня в некоторых населенных пунктах Агдашского района временно приостановят подачу газа. Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз" SOCAR, это связано с проведением ремонтно-монтажных работ. С 09:30 и до завершения работ без газа останутся село Гюрджува, а также улицы 20 Января, М. Вагифа и Мешеди в городе Агдаш.