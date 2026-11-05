https://news.day.az/society/1872364.html В этом районе не будет газа Сегодня в некоторых населенных пунктах Агдашского района временно приостановят подачу газа. Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз" SOCAR, это связано с проведением ремонтно-монтажных работ. С 09:30 и до завершения работ без газа останутся село Гюрджува, а также улицы 20 Января, М. Вагифа и Мешеди в городе Агдаш.
В этом районе не будет газа
Завтра в некоторых населенных пунктах Агдашского района временно приостановят подачу газа.
Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз" SOCAR, это связано с проведением ремонтно-монтажных работ.
С 09:30 и до завершения работ без газа останутся село Гюрджува, а также улицы 20 Января, М. Вагифа и Мешеди в городе Агдаш.
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