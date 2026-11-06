https://news.day.az/economy/1872424.html Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ На протяжении десятилетий поддерживая энергетический сектор Азербайджана, Baker Hughes видит значительные перспективы для развития как в стране, так и в более широком Каспийском регионе. Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend вице-президент компании по Европе и СНГ Елена Аколтсева.

Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ

Экономика, 6 ноября 2026 10:01 (UTC +04:00) 455
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз"

На протяжении десятилетий поддерживая энергетический сектор Азербайджана, Baker Hughes видит значительные перспективы для развития как в стране, так и в более широком Каспийском регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend вице-президент компании по Европе и СНГ Елена Аколтсева.

"Регион сохраняет стратегическое значение благодаря своей ресурсной базе, развитой инфраструктуре и растущей роли в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Азербайджан и Каспийский регион относятся к числу старейших нефтедобывающих регионов мира, и мы видим здесь широкие возможности для содействия операторам в повышении эффективности использования действующих активов.

По мере старения месторождений все большую роль играют технологические решения, позволяющие повышать эффективность, надежность и коэффициент извлечения углеводородов, одновременно сокращая выбросы и эксплуатационные расходы. Baker Hughes располагает широким спектром передовых технологий в области строительства скважин, оптимизации добычи и цифровизации, которые позволяют решать задачи, стоящие перед нашими клиентами при разработке зрелых нефтегазовых месторождений", - пояснила Аколтсева.

Региональный вице-президент отметила, что компания также наблюдает растущий интерес к электрификации, сокращению выбросов метана, управлению эффективностью активов и цифровым технологиям, которые помогают операторам достигать как производственных, так и экологических целей.

"Хорошим примером является наше продолжающееся сотрудничество с SOCAR, о котором было объявлено в рамках COP29. Оно направлено на сокращение факельного сжигания газа и выбросов на последующих этапах производственной цепочки на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева. Подобные проекты демонстрируют, как технологические решения позволяют одновременно добиваться повышения операционной эффективности и улучшения экологических показателей.

В условиях конкурентной среды локализация остается одним из ключевых приоритетов в Азербайджане. Baker Hughes обеспечивает работой более 300 человек в стране, около 95% из которых являются гражданами Азербайджана. Мы считаем, что наше многолетнее присутствие на местном рынке, инвестиции в развитие кадрового потенциала и партнерские отношения создают прочную основу для дальнейшего расширения местных компетенций в сфере услуг, производства и промысловых операций", - сказала она.

Аколтсева также отметила, что в целом по Каспийскому региону компания наблюдает сохранение инвестиционной активности в энергетическую инфраструктуру и промышленное развитие.

"Наш приоритет - поддержка клиентов с помощью технологий, которые способствуют укреплению энергетической безопасности, повышению конкурентоспособности и сокращению выбросов. Для этого мы опираемся на технологические решения, местную экспертизу и долгосрочные партнерские отношения", - добавила она.

Продление периода эффективной эксплуатации АЧГ

Аколтсева заявила, что для поддержания добычи и максимального извлечения углеводородов на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря необходимы передовые технологические решения.

"По мере старения крупных добывающих активов технологии приобретают все большее значение для поддержания производственных показателей и максимального извлечения углеводородов. Длительно разрабатываемые месторождения, такие как АЧГ, становятся все более сложными с технологической точки зрения и требуют применения передовых решений. Крупные морские месторождения Азербайджана, включая АЧГ, нуждаются в новых технологиях, поскольку операторы сосредоточены на повышении коэффициента извлечения нефти и газа и продлении срока эксплуатации месторождений", - сказала она.

Аколтсева отметила, что современные технологии мониторинга и проведения подводных работ позволяют операторам получать более полную информацию о состоянии скважин и характеристиках пластов. Это помогает выявлять возможности для управления пластовым давлением, оптимизации потоков и повышения эффективности добычи.

"Недавние кампании по проведению подводных работ с использованием специализированных судов в районе АЧГ демонстрируют стремление отрасли повысить отдачу от уже существующей инфраструктуры", - отметила региональный вице-президент.

По ее словам, значительные возможности также связаны с комплексным управлением разработкой месторождений, прогнозной аналитикой, мониторингом технического состояния оборудования и планированием скважинных работ на основе анализа данных.

"Сочетание физических технологий и цифровых решений позволяет операторам продлевать срок эксплуатации месторождений, повышать коэффициент извлечения углеводородов и улучшать общую экономическую эффективность активов", - добавила она.

Аколтсева подчеркнула, что Азербайджан остается одним из стратегических рынков Baker Hughes в Каспийском регионе. По ее словам, портфель решений компании сегодня охватывает подводные технологии и технологии строительства скважин, услуги в области добычи и проведения скважинных работ, оборудование для промышленного и энергетического секторов, цифровые решения, а также услуги на протяжении всего жизненного цикла активов, применяемые как на морских, так и на сухопутных проектах.

"Baker Hughes на протяжении многих лет присутствует в Азербайджане и продолжает оказывать поддержку операторам и национальным участникам энергетического сектора на всех этапах производственной цепочки", - сказала она.

Расширение бизнеса за пределы АЧГ и "Шах Дениз"

Аколтсева отметила, что Baker Hughes видит значительный потенциал для применения своих технологических решений не только на действующих крупных месторождениях Азербайджана, таких как Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и "Шах Дениз", но и на других морских и сухопутных проектах.

Она заявила, что "Шах Дениз" остается одним из важнейших газовых проектов региона и продолжает играть ключевую роль в поставках природного газа на рынки Азербайджана, Турции и Европы.

"Это высокотехнологичный морской проект с развитой подводной инфраструктурой, в рамках которого продолжаются буровые работы и добыча газа", - добавила Аколтсева.

Региональный вице-президент подчеркнула, что Baker Hughes продолжает тесно сотрудничать с операторами энергетического сектора Азербайджана, выявляя возможности для внедрения технологий, способных обеспечить дополнительную экономическую и производственную отдачу.

"Наши приоритетные направления включают решения для зрелых месторождений, повышение эффективности добычи, цифровизацию и другие технологии, позволяющие улучшить операционные показатели и надежность оборудования. Мы видим значительный потенциал для применения этих решений не только на действующих крупных месторождениях, таких как АЧГ и "Шах Дениз", но и на других морских и сухопутных проектах. Это особенно актуально в условиях, когда операторы стремятся повысить коэффициент извлечения углеводородов, улучшить производственные показатели и обеспечить долгосрочную устойчивость энергетического сектора Азербайджана", - сказала Аколтсева.

Она отметила, что Baker Hughes намерена продолжать сотрудничество с SOCAR, bp и другими участниками отрасли, содействуя внедрению инновационных технологий и развитию местного кадрового и технологического потенциала.

Средне- и долгосрочный бизнес-потенциал в более широком Каспийском регионе

Аколтсева отметила, что Baker Hughes рассматривает Каспийский регион как один из важных рынков для расширения своей деятельности и роста бизнеса.

"Помимо Азербайджана, Baker Hughes ведет деятельность в Центральной Азии - в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Мы рассматриваем Каспийский регион как важный рынок для роста, потенциал которого определяется значительной ресурсной базой, продолжающимися инвестициями в энергетическую инфраструктуру, а также стратегической ролью региона в обеспечении энергетической безопасности и экономического развития", - сказала она.

Аколтсева отметила, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Baker Hughes видит значительные возможности как в традиционной нефтегазовой отрасли, так и в развитии добычи природного газа.

"При этом операторы стремятся максимально повысить коэффициент извлечения углеводородов на действующих месторождениях, одновременно улучшая эффективность и надежность операций и сокращая выбросы. По мере дальнейшего роста мирового спроса на энергию эти ресурсы будут оставаться важнейшим фактором обеспечения надежных и доступных по стоимости поставок энергоресурсов", - отметила региональный вице-президент.

Она добавила, что возможности для Baker Hughes не ограничиваются каким-либо одним сегментом энергетического рынка.

"Они находятся на пересечении роста энергетического сектора, повышения операционной эффективности и сокращения выбросов. Наша задача - помогать клиентам в Каспийском регионе повышать отдачу от своих активов, укреплять конкурентоспособность и отвечать меняющимся требованиям в области энергетики и устойчивого развития благодаря технологиям, инновациям и долгосрочному партнерству", - сказала Аколтсева.

Аколтсева считает, что следующая волна спроса в континентальной Европе и Каспийском регионе будет обусловлена ростом потребностей в энергоресурсах, модернизацией инфраструктуры, а также необходимостью повышения эффективности и сокращения выбросов.

"По мере усложнения энергетических систем операторы все чаще ищут решения, которые позволяют повысить производительность, укрепить энергетическую безопасность и улучшить экономические показатели как действующих, так и новых проектов.

В ближайшие пять-десять лет такие технологии, как электрификация, передовые турбомашины, цифровизация, управление активами с использованием искусственного интеллекта и решения нового поколения для строительства скважин, могут стать преобразующими факторами отрасли. Они позволят операторам повысить надежность, сократить простои, оптимизировать энергопотребление, снизить выбросы и продлить срок эксплуатации активов. Все это напрямую влияет на экономическую эффективность проектов", - добавила она.

Аколтсева отметила, что Baker Hughes видит особый потенциал в электрических компрессорных установках и цифровых технологиях, обеспечивающих более интеллектуальное управление производственными процессами на основе данных.

"Способность наращивать добычу энергоресурсов за счет существующей инфраструктуры при одновременном сокращении эксплуатационных выбросов будет приобретать всё большее значение как конкурентное преимущество. В конечном итоге успех будет сопутствовать тем проектам, которые смогут обеспечить баланс трех ключевых составляющих энергетической политики: безопасности поставок, доступности энергоресурсов и снижения выбросов. Мы считаем, что интегрированные технологические решения будут играть ключевую роль в оказании помощи операторам в достижении этих целей и повышении отдачи от инвестиций", - пояснила она.

Преимущества внедрения искусственного интеллекта

Аколтсева отметила, что искусственный интеллект (ИИ) продолжает вносить существенный вклад в повышение эффективности основных операционных процессов Baker Hughes.

По ее словам, Baker Hughes использует технологии искусственного интеллекта в программном обеспечении для разработки продукции и оказания услуг уже более 20 лет.

"Мы применяем ИИ в самых разных областях, включая оценку параметров в скважине, которые сложно измерить напрямую, совершенствование связи в скважине, мониторинг оборудования и прогнозирование отказов, а также адаптацию инженерных и лабораторных моделей для использования непосредственно на месторождениях", - отметила Аколтсева.

Региональный вице-президент подчеркнула, что Baker Hughes также предлагает клиентам программные решения, в которых интегрированы технологии искусственного интеллекта.

"Например, наше автономное решение Kantori™ для строительства скважин использует рабочие процессы на базе ИИ, помогая клиентам повышать эффективность разработки и реализации программ бурения. Решение Leucipa™ для автоматизации добычи позволяет аналогичным образом оптимизировать производственные процессы, минимизировать потери добычи и управлять ремонтными работами и целостностью скважин. Кроме того, мы предлагаем промышленную корпоративную платформу Cordant™, которая использует ИИ для продления срока службы активов и повышения эффективности их эксплуатации", - пояснила она.

Аколтсева сообщила, что в течение последнего года в эти продукты также были интегрированы решения на основе агентного искусственного интеллекта (Agentic AI).

"Они позволяют взаимодействовать с данными и функциональными возможностями программных платформ на естественном языке. Кроме того, операторы могут запускать определенные рабочие процессы, выполняя меньше действий и сокращая количество необходимых операций. Такие решения также позволяют автоматизировать последующий анализ принятых операционных решений с учетом их экономической эффективности после выполнения соответствующих действий, при минимальном объеме инструкций и использовании специализированных скриптов. Несколько крупных международных нефтяных компаний уже добились значительного экономического эффекта от применения этих продуктов. В то же время искусственный интеллект продолжает обеспечивать существенное повышение эффективности наших основных процессов оказания услуг", - добавила она.

Аколтсева отметила, что в условиях стремления клиентов Baker Hughes максимально повысить отдачу от существующих активов и одновременно сократить выбросы приоритетом компании является помощь в достижении обеих целей.

"Мы инвестируем в технологии, позволяющие повысить эффективность, надежность и производительность активов, - от передовых турбомашин и цифровых решений до технологий электрификации и сокращения выбросов.

Наша задача - обеспечить конкретные и измеримые результаты: продлить срок эксплуатации активов, повысить эффективность добычи, сократить выбросы и снизить операционные расходы. На таких рынках, как Каспийский регион, где существующая инфраструктура по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и экономического роста, мы видим значительные возможности для получения дополнительной отдачи от зрелых активов, одновременно содействуя достижению целей по декарбонизации. Повышение производительности и сокращение выбросов за счет внедрения технологий и впредь будут определять наши инвестиционные приоритеты и направления инновационного развития", - сказала она.

Приоритетные рынки для расширения присутствия Baker Hughes

Аколтсева заявила, что Baker Hughes усиливает свое внимание к рынкам Каспийского региона, Ближнего Востока и ряда стран Азии.

"Мы усиливаем фокус на рынках, где растет спрос на энергоресурсы, существующая инфраструктура нуждается в модернизации, а операторы стремятся повысить эффективность своей деятельности и одновременно сократить выбросы. Речь идет, в частности, о ключевых энергодобывающих регионах, таких как Ближний Восток, Каспийский регион и ряд стран Азии, где продолжают набирать темпы долгосрочные инвестиции как в развитие традиционной энергетики, так и в низкоуглеродные технологии", - пояснила она.

Региональный вице-президент отметила, что в Западном полушарии Baker Hughes ориентируется на возможности, открывающиеся на рынке Венесуэлы.

"Недавно мы заключили соглашение о стратегическом альянсе с PDVSA, Lindsayca и Fulcrum LNG, Inc. для восстановления и расширения газовой инфраструктуры страны. Кроме того, мы подписали меморандум о взаимопонимании с New Stratus Energy Inc. для содействия освоению перспективных нефтегазовых ресурсов Венесуэлы", - добавила Аколтсева.

По ее словам, основными факторами, определяющими эти решения, являются потребность в надежных, доступных по стоимости и низкоуглеродных источниках энергии.

"Наши клиенты заинтересованы в технологиях, которые позволяют наращивать добычу, повышать эффективность эксплуатации активов, сокращать выбросы и укреплять энергетическую безопасность. Baker Hughes располагает широкими возможностями для удовлетворения этих потребностей благодаря своему портфелю решений в области турбомашинного оборудования, цифровых технологий, строительства скважин и электрификации", - сказала она.

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