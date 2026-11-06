Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном

Китайская Народная Республика намерена расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном, уделяя особое внимание укреплению институциональных связей между Коммунистической партией Китая (КПК) и правящей партией "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в пятницу заявила чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку, передает Day.Az.

По ее словам, в последние годы КПК и ПЕА регулярно проводят обмен мнениями на высоком уровне, используя различные форматы взаимодействия.

Лу Мэй также поздравила азербайджанскую сторону с успешным проведением VIII съезда ПЕА и выразила готовность Пекина расширять сотрудничество в партийной сфере.

В числе приоритетных направлений посол назвала укрепление институциональных контактов между двумя партиями, углубление обмена опытом в области партийного строительства, а также взаимное изучение подходов к государственному управлению.

По ее словам, стороны намерены продолжать обмены и взаимное обучение, чтобы расширять взаимодействие между правящими партиями и развивать двусторонние связи.

Отметим, что в Баку проходит брифинг, посвященный итогам Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва и последним тенденциям развития китайско-азербайджанских отношений.

Мероприятие организовано посольством КНР в Азербайджане.

Пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва имеет важное значение для определения стратегических направлений социально-экономического развития страны. Его итоги представляют интерес и для международных партнеров Китая на фоне продолжающегося расширения экономических и политических связей Пекина с различными странами.

Азербайджан и Китай в последние годы активизировали взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и энергетической сферах. Особое значение для двусторонней повестки имеет развитие транспортной взаимосвязанности, в том числе в рамках Среднего коридора, который обеспечивает выход Китая на рынки Европы через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Брифинг проходит на фоне укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем и расширения сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".