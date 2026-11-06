Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио

6 ноября 1926 года, когда в нашей стране впервые вышла в эфир радиопередача, стало отправной точкой в истории азербайджанского радио и телевидения. С тех пор 6 ноября в нашей стране отмечается как профессиональный праздник работников телевидения и радио.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

6 ноября 1926 года в Азербайджане впервые началось вещание радиопрограмм. В этот день из репродукторов, установленных на улицах и площадях столицы страны, впервые прозвучала фраза "Говорит Баку". Это событие стало большим новшеством в политической и культурной жизни азербайджанского народа.

После создания Азербайджанского телевидения дата стала отмечаться не только как день радио, но и как день телерадио. Свой первый эфир Бакинская телестудия провела 14 февраля 1956 года. В тот знаменательный день словами "Показывает Баку" зрителей приветствовала ныне покойная Народная артистка Наджиба Меликова. Затем был показан художественный фильм "Бахтияр".

В настоящее время в Азербайджане действуют общереспубликанское, региональное, кабельное, интернет- и спутниковое телевидение, а также общереспубликанское и региональное радио.

Телевидение и радио знакомят аудиторию с лучшими образцами национальной культуры, представляют наш народ миру, а также доносят до отечественных зрителей наиболее яркие достижения других стран в области культуры, искусства, науки, образования и духовной жизни, способствуя обогащению их интеллектуального уровня и эстетического вкуса.

Путь развития азербайджанского телевидения и радио

Первая 180-метровая телебашня, возведенная из стальных блоков, была построена в Баку в 1956 году. 14 февраля 1956 года программа АзТВ1 впервые вышла в эфир в черно-белом изображении через телевизионный передатчик.

28 июня 1957 года посредством передвижной телестанции впервые была осуществлена прямая трансляция с Республиканского стадиона. В 1961 году в Гяндже, Гёйчае и Шуше были построены телестанции большой мощности, а в 1962 году в Нахчыванской АР - телестанция малой мощности и телестудия. С 1967 года начался переход от черно-белого телевидения к телевизионному вещанию с цветной кодировкой (SECAM).

В 1997 году программы Первого республиканского и радио "Араз" начали вещание в FM-диапазоне из комплекса Бакинской телебашни. В настоящее время на территории республики посредством 126 радиопередатчиков, эксплуатируемых на более чем 100 радио- и телевизионных вещательных станциях, в FM-диапазоне транслируются 13 общенациональных радиопрограмм. В 2012 году в Комплексе бакинской телебашни была установлена главная станция IPTV и началась передача провайдерам IPTV-контента. В отличие от других средств телевещания, в IPTV нет ограничений на количество программ, то есть абонентам создана возможность смотреть сотни каналов. В том же году в Баку началась трансляция радио Azərbaycan и İctimai, а также телепрограмм İctimai TV в формате HD. 20 декабря 2016 года аналоговое телевещание на территории страны было полностью прекращено, а переход на цифровое телевещание завершен.

Следует отметить, что основными преимуществами перехода на цифровое вещание являются обеспечение приема телевизионных программ в высоком качестве, эффективное использование стратегически важных частотных ресурсов и возможность приема многочисленных телевизионных программ посредством эфирного наземного вещания.

В 2019 году Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" ("Телерадио") завершило реконструкцию радиорелейной линии протяженностью 185 км в направлении Фатмаи-Сумгайыт-Хызы-Дагбилиджи (Шабран)-Ергюдж-Губа в цифровую линию, и она была сдана в эксплуатацию. Работы проводились в рамках реконструкции в цифровой формат сети аналоговых радиорелейных линий, используемых для передачи государственных, общественных, частных и региональных радио- и телепрограмм на региональные станции республики.

В 2016 году в целях обеспечения бесперебойного радио- и телевещания в городе Баку и на Абшеронском полуострове при форс-мажорных ситуациях и во время профилактических работ в Комплексе бакинской телебашни, в ходе капитальных ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ на радиостанции на базе радиостанции номер 1 была создана альтернативная радиотелевизионная станция.

В августе 2019 года ПО "Телерадио" впервые на территории Баку и Абшеронского полуострова приступило к тестовому вещанию цифрового радио в стандарте DAB+. В настоящее время в Баку и в любом месте на Абшеронском полуострове возможен цифровой прием 12 радиопрограмм в одном пакете на частоте 218,6 МГц (11 В).

Азербайджанское телевидение и радио в Карабахе

С 31 декабря 2020 года в Шуше и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском и Бардинском районах, а также в близлежащих населенных пунктах восстановлено телерадиовещание.

На Шушинской радиотелевизионной станции построены и введены в эксплуатацию система цифрового телевещания, антенно-фидерное устройство и оборудование главной станции для приема спутниковых сигналов 10 телеканалов.

Вещающие на территории республики телеканалы AzTV, Mədəniyyət TV, İdman Azərbaycan TV, İctimai TV, CBC TV, CBC Sport, Real TV, Xəzər TV, Azad Azərbaycan и ARB-24 уже транслируют свои передачи и в городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском и Бардинском районах, а также в близлежащих населенных пунктах.

В то же время, радио Azərbaycan и İctimai FM охватывают Шушу, Ханкенди, Мингячевир и Евлах, Ходжалинский, Агдамский, Бардинский и Гёйчайский районы, а также близлежащие населенные пункты, выходя в эфир в стереофоническом, то есть в полноформатном качественном режиме.

В этом году сотрудники телерадио отмечают свой профессиональный праздник с особым настроением. Так, Распоряжением, подписанным накануне Президентом Ильхамом Алиевым, по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского радио и профессионального праздника работников Азербайджанского телевидения и радио группа сотрудников была удостоена высоких государственных наград.