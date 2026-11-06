Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина

Из Германии в Азербайджан экстрадировали гражданина страны Эльмира Нуриева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство юстиции, мужчину объявили в международный розыск по линии Интерпола. Его местонахождение установили в Германии, после чего задержали.

По данным следствия, в 2021 году Нуриев обманул нескольких человек, обещая отремонтировать принадлежащие им квартиры. В результате потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб.

После обращения Генеральной прокуратуры и проведения переговоров немецкая сторона согласилась на экстрадицию обвиняемого.

6 ноября сотрудники Министерства юстиции и Пенитенциарной службы доставили Нуриева в Азербайджан. По решению суда его поместили в следственный изолятор.