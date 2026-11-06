В двух районах Баку не будет света

Сегодня в некоторых районах Баку в связи с ремонтными работами временно отключат электричество.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", 6 ноября в зонах обслуживания Ясамальского и Низаминского районных управлений энергоснабжения и сбыта проведут ремонтные работы на нескольких трансформаторных подстанциях.

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на отдельных участках улиц Микаила Мушфига и Шафаята Мехтиева.

По адресу улица Али Велиева, 16, в Низаминском районе электричество отключат с 10:00 до 14:00.

В "Азеришыг" отметили, что работы направлены на повышение качества электроснабжения и обеспечение растущего спроса на электроэнергию.