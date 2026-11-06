51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО

51 красную карточку, а по некоторым данным 53, показал арбитр в матче молодёжных команд в Бразилии.

Как передает Day.Az, это новый мировой рекорд.

Игроки "Уберландии" и "Маморе" устроили массовую драку прямо на поле, к которой вскоре присоединились и тренеры. Судья был безжалостен: в итоге он удалил больше полусотни человек.

Это событие вскоре может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд - 36 красных карточек - был установлен в 2011 году в пятом дивизионе Аргентины.