https://news.day.az/sport/1872269.html 51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО 51 красную карточку, а по некоторым данным 53, показал арбитр в матче молодёжных команд в Бразилии. Как передает Day.Az, это новый мировой рекорд. Игроки "Уберландии" и "Маморе" устроили массовую драку прямо на поле, к которой вскоре присоединились и тренеры. Судья был безжалостен: в итоге он удалил больше полусотни человек.
51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО
51 красную карточку, а по некоторым данным 53, показал арбитр в матче молодёжных команд в Бразилии.
Как передает Day.Az, это новый мировой рекорд.
Игроки "Уберландии" и "Маморе" устроили массовую драку прямо на поле, к которой вскоре присоединились и тренеры. Судья был безжалостен: в итоге он удалил больше полусотни человек.
Это событие вскоре может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекорд - 36 красных карточек - был установлен в 2011 году в пятом дивизионе Аргентины.
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