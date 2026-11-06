https://news.day.az/hitech/1872089.html Назван способ защитить смартфон от мороза Зимой смартфон лучше носить во внутреннем кармане куртки, чтобы защитить его от воздействия мороза. Об этом сообщает немецкое издание Chip, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Журналисты медиа объяснили, что холод может влиять на работу аккумулятора.

Назван способ защитить смартфон от мороза

Наука и технологии, 6 ноября 2026 03:30 (UTC +04:00) 198
Назван способ защитить смартфон от мороза

Зимой смартфон лучше носить во внутреннем кармане куртки, чтобы уберечь его от мороза.

Как передает Day.Az, такую рекомендацию опубликовало немецкое издание Chip.

По данным издания, низкая температура влияет на работу аккумулятора: телефон может быстрее терять заряд или внезапно отключаться, даже если индикатор показывает достаточный уровень батареи. На холоде внутренние процессы аккумулятора замедляются. После постепенного нагревания устройства в помещении его работа обычно восстанавливается.

Чтобы защитить смартфон, специалисты советуют держать его ближе к телу, например во внутреннем кармане зимней куртки. Для звонков и прослушивания музыки можно пользоваться наушниками, чтобы реже доставать телефон на улицу.

Если устройство отключилось на морозе, ему нужно дать постепенно согреться при комнатной температуре. Не следует класть смартфон на батарею, использовать фен или сразу подключать его к зарядному устройству после возвращения домой.

Холод также может повлиять на работу дисплея: экран иногда медленнее реагирует на прикосновения. Допустимый температурный диапазон для использования смартфона указан в инструкции производителя.

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