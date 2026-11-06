Суды и пересуды: надежна ли последняя соломинка реваншистов? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиевой

В свете начавшегося серьезного наступления властей Армении на реваншистскую оппозицию, та, напуганная принимаемыми мерами и отсутствием жесткой критики в адрес Еревана со стороны, решила слепиться в один комок.

Накануне на вилле отправленного в СИЗО после обысков Самвела Карапетяна собрался весь "цвет" реваншистов. Напуганные оппозиционеры дрожащими голосами решали, что делать, и посчитали единственным спасением объединение вокруг единой повестки. Правда, у реваншистской оппозиции и без специальных сходок всегда была единая повестка, призванная не позволить региону перейти к стабильности, миру и добрососедству. В принятом на сходке заявлении нет ничего нового. Все та же песня об "алиевской" конституции, уступках, идентичности и прочей чепухе.

На днях премьер-министр Никол Пашинян пообещал сделать оппозиции по поводу конституционного референдума предложения, от которого та не сможет отказаться. И после этого почти сразу начались повальные обыски в офисах и на виллах лидеров реваншистской оппозиции. Должно быть, это было то самое "предложение", сделанное властями с целью заставить реваншистов проголосовать за будущее Армении, то есть за референдум по новой Конституции. У правящей партии нет конституционного большинства, для того, чтобы референдум состоялся, необходимо еще 6 голосов, которые Пашинян намерен получить от других фракций парламента.

Пока что реваншисты намерены продолжать отказываться от спасения Армении. Они сбились в кучку и злобно размахивают кулачками, угрожая свалить Пашиняна.

Если еще два года назад у властей и оппозиции Армении еще находились какие-то точки соприкосновения, сегодня позиции сторон диаметрально противоположные. Официальный Ереван все больше дрейфует в сторону повестки мира и добрососедства, тем самым отдаляясь от традиционной армянской повестки. И что характерно - Пашинян больше не ищет дипломатичных формулировок, не старается выбирать выражения, высказываясь о своих планах, в корне противоречащих националистической идеологии.

После проваленных оппозицией выборов в местные органы власти, прошедших во второй половине октября, Пашинян заявил, что так называемая "трехглавая партия войны" блок "Армения", партии "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" - потерпела поражение. Глава правительства выступил за формирование новой оппозиции, ориентированной на интересы государства, заявив, что нынешние оппозиционные силы занимаются шпионажем и управляются извне.

На кого работают нынешние лидеры реваншистской оппозиции, разбирать не будем, но то, что интересы армянского государства это последнее, что их занимает, - это однозначно. Главное - сохранить традиционную экспансионистскую повестку армянства в целости, чтобы при благоприятных обстоятельствах вернуть ее к жизни.

На нынешнем этапе наибольшей "угрозой" для реализации этих надежд является конституционный референдум. Проиграв местные выборы, оппозиция понимает, что армянское общество, скорее всего, проголосует за новую Конституцию. И потому реваншисты всеми силами стараются не допустить вынесение вопроса на всенародное голосование. По сути, отсутствие у правящей партии нужного количества мандатов это единственный фактор, который власти не могут изменить без новых выборов. И потому реваншисты держатся за него руками и ногами.

Еще одна надежда противников мира в регионе - это международные судебные инстанции. Не секрет, что эти структуры всегда проявляли чувствительность к армянским интереса благодаря работе, проводимой диаспорой и лобби. Поэтому армянство возлагает большие надежды на иски, которыми уже завалены Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН. Армянство возлагает большие надежды на возможность засудить Баку, что особенно приятно в условиях, когда иски азербайджанцев, пострадавших от этнических чисток, геноцида и потери имущества, не рассматриваются ЕСПЧ, так как Азербайджан и Армении вступили в Совет Европы только после Первой карабахской войны. То есть армянская сторона спокойно уходит от ответственности за содеянное, и это, конечно же, на руку армянской оппозиции. В ЕСПЧ уже заброшено более двух тысяч исков "пострадавших" армян. Это не государственные, а частные иски, организованные заинтересованными кругами. Эти иски не могут быть отозваны официальным Ереваном после подписания мирного договора.

Напомним, что статья XV "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" гласит, что стороны в течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего Соглашения отзовут, прекратят или иным образом урегулируют все иски, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры между ними, возникшие до подписания настоящего Соглашения, во всех юридических инстанциях, и не будут инициировать новые.

Более того, положение предусматривает не только отзыв рассматриваемых дел, но и отказ от участия в других разбирательствах в качестве третьей стороны, а также от подачи новых исков по ранее возникшим спорам.

То есть после подписания мирного договора Ереван должен отозвать межгосударственные иски. При тысячи исков "беженцев" и прочих "жертв" останутся на рассмотрении, однако Армения не будет выступать в них стороной.

На днях руководитель аппарата премьер-министра Армении Лилит Макунц заявила, что в рамках логики мирного процесса действительно может быть принято решение об отзыве взаимных исков. "Это возможно в том случае, если Армения и Азербайджан окончательно подпишут мирный договор", - пояснила она.

На эти слова немедленно отозвалась так называемый представитель осужденных армянских преступников в ЕСПЧ Сирануш Саакян.

"Взаимный отзыв Арменией и Азербайджаном межгосударственных исков, предусмотренный парафированным мирным соглашением, может повлечь серьезные правовые и политические последствия", - заявила Саакян.

Саакян сообщила, что Армения в настоящее время ведет дело против Азербайджана в Международном суде ООН на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также подала межгосударственные жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Отдельное дело ведется против Турции и связано оно с войной 2020 года. Будет ли отозвано и оно, Саакян не знает. Но у нее есть надежда на то, что ЕСПЧ и Гаагский суд окажутся прекращать уже начатые разбирательства, даже если Ереван решит иски отозвать. Саакян призывает не лишать Армению "важных международно-правовых механизмов привлечения Азербайджана к ответственности", иначе где же еще искать "справедливость"?

Ранее Саакян высказывалась более уверенно. На одной из пресс-конференций она без тени сомнений уверила журналистов, что ЕСПЧ может потребовать продолжения расследования "в интересах правосудия". Она также успокоила обеспокоенных, сообщив, что все иски Армении действительны. Саакян считает, что до подписания и последующей имплементации мирного договора еще далеко, и за то время может произойти много приятных для реваншистской братии событий.

Особенно большие надежды армянская оппозиция возлагает на Международный суд ООН. Эта структура регулярно одобряет армянские иски против Азербайджана. Правда, ничего от этого не меняется. В феврале 2023 года Гаагский суд обязал Баку немедленно открыть Лачинскую дорогу для движения между Арменией и сепаратистским режимом. Доводы азербайджанской стороны, что по этому пути в Карабах перевозятся мины и вооружение, не возымели действия. В ноябре того же года Международный суд ООН вновь удовлетворил армянскую жалобу и потребовал от Азербайджана незамедлительно обеспечить возвращение в Карабах добровольно выехавших армян, сохранность всего их имущества и документации на него.

О том, что получила армянская сторона от своих исков в Гаагу, всем известно. Лачинская дорога так и не открылась для армян, а вскоре сепаратизму в Карабахе в целом был положен конец. Что касается возвращения сепаратистов, то в рамках программы Великого возвращения туда действительно возвращаются жители. Но не добровольно выехавшие сепаратистские массы, а бывшие вынужденные переселенцы, изгнанные армянскими оккупантами с родных земель.

Посоветуем Сирануш Саакян обратиться к мнениям, которые высказывали армянские эксперты после постановления МС ООН относительно Лачинской дороги. Очень занятное чтиво в свете того, что произошло за прошедшие три года на самом деле.

Армянские эксперты в один голос утверждали, что отказ Азербайджана выполнять решение Международного суда ООН о разблокировке Лачинской дороги грозит стране серьезными политическими последствиями вплоть до международной изоляции и санкций. Та же Саакян, которую распирала гордость от новостей из Гааги, уверенно утверждала проармянским российским СМИ, что решения Международного суда ООН вступают в законную силу сразу после публикации и обязательны для исполнения, отказ их выполнять или затягивание процесса влекут последствия, в том числе в виде санкций. Если страна откажется от выполнения решения, МС пожалуется в Совбез ООН, и тот может даже приостановить ее членство в Организации Объединенных Наций (!).

Другие политологи и юристы высказывались в том же духе, указывая, что невыполнение решения суда ООН дорого обойдется Азербайджану, на которого обрушатся санкции и все прочие катастрофы...

Это же надо, какие угрозы, оказывается, висели над нами из-за законных действий Баку против оккупантов и агрессивного сепаратизма.

Справедливость все же существует, пусть даже ее обеспечивают не суды и международные организации. К сожалению, в мире, где действуют двойные стандарты, фобии, расисты и другие нездоровые политические инстинкты, восстанавливать справедливость странам приходится самим. Азербайджану это удалось. Вот и вся правда.