Что надо знать о войне исков армянской оппозиции

Автор: Лейла Таривердиева

Армянская реваншистская оппозиция, похоже, действительно не осознает, что ждет Армению, если она решит продолжать войну исков с Азербайджаном. Оппозиционные круги и отдельные деятели держатся за иски, которыми Ереван закидал международные судебные инстанции после Второй карабахской войны в надежде обвинить Баку в "этнических чистках" и удерживать тему на мировом уровне как можно дольше.

Как известно, в парафированном в Вашингтоне тексте мирного договора есть пункт о взаимном отзыве исков после официального подписания этого документа. Ереван с готовностью принял это предложение, так как Никол Пашинян прекрасно осознает, обязательства какого масштаба висят над Арменией в случае продолжения войны исков. Конечно, учитывая активность армянской диаспоры и лобби, а также "христианского клуба", добиться справедливости Азербайджану будет очень непросто. На это могут уйти годы, но в конечном итоге Армении придется компенсировать соседям всесторонний ущерб, нанесенный тридцати годами оккупации. И это будет гигантская сумма, размер который в разы превышает стоимость всей армянской экономики. Баку уже неоднократно доказывал, что если ставит какую-то цель, обязательно ее достигает, поэтому действующее правительство Армении хочет блокировать возможность подачи таких исков. А сделать это можно только путем взятия на себя встречных обязательств.

Напомним, что статья XV "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" гласит, что стороны в течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего Соглашения отзовут, прекратят или иным образом урегулируют все иски, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры между ними, возникшие до подписания настоящего Соглашения, во всех юридических инстанциях, и не будут инициировать новые.

Но в реваншистских кругах видят реалии в другом свете. За последнее время не раз звучали комментарии политиков и экспертов, называющих себя юристами, в которых армянское общество пытались убедить, что отзыв исков - это настоящее преступление против армянской идентичности, и лишать Армению такого "оружия" - просто преступление. Недавно высказалась так называемая "представитель армянских пленных" в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян. Она заявила, что даже если Пашинян откажется от исков, Евросуд еще может и не согласиться их закрывать. На пресс-конференции Сирануш уверила журналистов, что ЕСПЧ может потребовать продолжения расследования "в интересах правосудия". Она также успокоила обеспокоенных, сообщив, что все иски Армении действительны. Саакян считает, что до подписания и последующей имплементации мирного договора еще далеко, и за то время может произойти много приятных событий.

Одним словом, без паники, все под контролем. Это то, что хотела донести до аудитории адвокат армянских сепаратистов и военных преступников в ЕСПЧ.

Что-то явно не так с коллективным сознанием армянского общества, если не нашлось ни одного юриста, который объяснил бы мадам Сирануш, насколько она заблуждается и чем грозит Армении продолжение войны исков. Было бы лучше, если бы это сделали сами армянские эксперты, но так как они молчат, Day.Az обратился за комментарием к доктору наук в области международного права и прав человека, доценту Гетеборгского университета (Швеция), действительному члену Международной академии наук (Австрия) Камалу Макили-Алиеву.

В международных судебных инстанциях все устроено намного сложнее, чем представляет себе Сирануш Саакян, сказал наш собеседник. Представитель сепаратистов плохо представляет себе то, о чем говорит. Есть множество нюансов, по каждому из которых можно писать научные труды. Одним словом, представление Саакян о судьбе армянских исков далеко от реальности, скомкано и озвучено только для контекста, сказал доктор международного права.

"Что касается того, что ждет Армению, если она, как мечтает оппозиция, не отзовет свои иски в международные суды, то ее ждет следующее. По ряду исков ее ждет очень серьезный проигрыш. Но не это самое страшное для нее. Азербайджан тоже уже подал или еще готовит свои иски. В некоторых случаях Армении придется платить компенсацию, в частности по иску о нанесении экологического вреда региону в период армянской оккупации. Армении также грозит очень крупный иск о признании факта оккупации и репарациях. Армянскую сторону ждут очень серьезные последствия в виде огромных компенсаций. Даже если какие-то армянские иски будут удовлетворены, суммы будут мизерными. Минимальные выплаты могут быть присуждены также по искам против Азербайджана, поданным в индивидуальном порядке. Перед Арменией же стоит угроза крупных компенсаций. Не отозвав свои иски из международных судов, Армения откроет Азербайджану возможности подать собственные иски. Баку уже не будет ограничен обязательством не вести правовую войну против Армении. И конечным итогом этой войны будет возложение на Ереван финансовых обязательств в очень крупном размере. Даже если Армения не сможет выплатить репарации, над ней до конца времен будет висеть этот приговор, и Азербайджан будет требовать его исполнения", - сказал Камал Макили-Алиев.

Отметим, что спектр обвинений, звучащих в армянских исках против Азербайджана, просто фантастический. Тут есть все, вплоть до "вторжения на территорию Армении". Когда мы говорим, что Армения закидала ЕСПЧ исками, мы не преувеличиваем. Их масса. Честно говоря, степень наглости наших соседей просто поражает. Совсем разбаловали их двойные стандарты, не раз демонстрировавшиеся тем же ЕСПЧ. Это какая должна быть уверенность в своей группе поддержки, чтобы, совершив этнические чистки, геноцид, оккупацию и прочие преступления, иметь наглость подавать иски против Азербайджана и еще требовать их не отзывать.

После известных заявлений Никола Пашиняна об отзыве исков в случае подписания мирного договора, группа армянских сепаратистов и реваншистов выступила с гневным заявлением. Они уверяли, что у Еревана есть масса возможностей привлечь Баку к ответственности. И, конечно, они даже не рассматривали возможность победы азербайджанских исков в ЕСПЧ.

Угроза репараций в размере сотен миллиардов долларов, похоже, серьез беспокоит только команду Пашиняна. А напрасно.