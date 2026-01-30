Канал КСИР попался на вранье против Азербайджана

Русскоязычный пропагандистский телеграм-канал "Канал КСИР" попался на лжи против Азербайджана.

Как передает Day.Az, авторы ранее утверждали, что военный самолет США летит в нашу страну.

"Этот самолет предназначен для операций по скрытому проникновению и эвакуации и используется силами специального назначения США", - говорилось в фейке.

Согласно данным Flight Radar, это был военно-транспортный самолет ВВС США MC-130J Commando II. Вчера вечером он приземлился аэропорту Тбилиси, сообщают грузинские. СМИ.

Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Бухареста (Румыния) и прибыл в грузинскую столицу в 22:41 по местному времени. Ранее 29 января он побывал на военной авиабазе Милденхолл (Великобритания).