Из Калифорнии депортировали армян-нелегалов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) депортировала из Калифорнии армян-нелегалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на California Courier, чартерный самолет вылетел из Техаса на восточное побережье Штатов, затем направился в Бухарест, а оттуда - в Ереван.

Факт депортации подтвердил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян. При этом, точное число депортированных не уточняется.

Из Еревана самолет продолжил пусть в Узбекистан, где были высажены еще 40 депортированных лиц.

Напомним, что ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что более 3 миллионов нелегальных мигрантов покинули страну, включая свыше 2 миллионов случаев так называемой "самодепортации" и почти 700 тысяч принудительных депортаций. Из этого общего числа 43 депортированных оказались гражданами Армении.