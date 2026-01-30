Из Калифорнии депортировали армян-нелегалов
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) депортировала из Калифорнии армян-нелегалов.
Как передает Day.Az со ссылкой на California Courier, чартерный самолет вылетел из Техаса на восточное побережье Штатов, затем направился в Бухарест, а оттуда - в Ереван.
Факт депортации подтвердил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян. При этом, точное число депортированных не уточняется.
Из Еревана самолет продолжил пусть в Узбекистан, где были высажены еще 40 депортированных лиц.
Напомним, что ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что более 3 миллионов нелегальных мигрантов покинули страну, включая свыше 2 миллионов случаев так называемой "самодепортации" и почти 700 тысяч принудительных депортаций. Из этого общего числа 43 депортированных оказались гражданами Армении.
