TikTok урегулировал иск о формировании зависимости от соцсетей

TikTok достиг мирового соглашения по иску в обвинении в формировании зависимости от социальных сетей. Компания не раскрыла условия сделки, отметив лишь, что удовлетворена досудебным урегулированием, сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иск подала 19-летняя жительница Калифорнии под инициалами K.G.M., утверждающая, что алгоритмы рекомендаций и особенности интерфейса социальных платформ с раннего возраста способствовали формированию зависимости. По ее словам, это привело к тревожным расстройствам, депрессии и проблемам с восприятием собственного тела.

Ответчиками по делу также выступают Meta (признана в России экстремистской и запрещена), YouTube и Snap. В последней компании ранее также сообщили о достижении соглашения с истцом.

Мировое соглашение было заключено незадолго до начала судебного разбирательства по существу. При этом данный иск является частью более широкой серии дел, которые американские суды планируют рассмотреть в ближайшее время. Их цель - определить степень ответственности технологических компаний за влияние дизайна цифровых сервисов на психическое здоровье подростков.

В материалах дел подчеркивается, что такие механики, как бесконечная прокрутка, автоматическое воспроизведение контента и персонализированные алгоритмы рекомендаций, могут способствовать компульсивному использованию соцсетей и быть связаны с ростом случаев депрессии и самоповреждений среди несовершеннолетних.