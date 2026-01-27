В Баку состоялась церемония вручения премии İzzət, учрежденной в поддержку женщин-кинематографистов - ФОТО
В кинозале Союза кинематографистов Азербайджана прошла церемония презентации и награждения лауреатов новой национальной кинопремии İzzət, учрежденной с целью поддержки и поощрения женщин, работающих в сфере кино.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках мероприятия были объявлены первые лауреаты премии. Обладателями кинопремии İzzət стали - кинокритик Айгюн Асланлы, кинорежиссер Саида Гаквердиева, продюсер Севиндж Алиева, Фестиваль женского документального кино Sevil (руководитель - Назрин Аскерова).
Организаторы поздравили лауреатов и пожелали им дальнейших творческих успехов и новых профессиональных достижений.
Премия названа в честь Иззет Оруджовой - первой национальной киноактрисы Азербайджана, а также известного ученого-химика. Проект направлен на повышение роли и представленности женщин в азербайджанском кинематографе.
