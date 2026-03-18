За самовольную зарядку автомобиля грозит наказание

Ранее сообщалось, что в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных в Хатаинском районе по адресу проспект Ходжалы, 29, произошел пожар. На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По словам жителей, одной из основных причин возгорания могла стать зарядка автомобилей с нарушением технических требований.

Как сообщает Day.Az, комментируя ситуацию для Demokrat.az, юрист Рашад Алиев заявил, что самовольное проведение электрических линий в местах общего пользования жилых зданий, а также использование оборудования, требующего высокой мощности, считается нарушением законодательства.

"Это противоречит как закону "О пожарной безопасности", так и правилам эксплуатации жилищного фонда. Если будет доказано, что пожар произошел из-за безответственного поведения конкретного жильца, он может быть привлечен к гражданской и административной ответственности", - сказал он.

В то же время, по его словам, не исключается ответственность управляющей структуры здания и соответствующих органов.

"Если в доме был слабый контроль за электрической системой и допускались опасные подключения, может встать вопрос о коллективной ответственности. В подобных случаях наказание зависит от тяжести происшествия. Если зафиксировано лишь нарушение правил, виновным может грозить штраф в размере от 200 до 500 манатов. Если в результате пожара причинен материальный ущерб, виновное лицо обязано возместить его в полном объеме. Если же инцидент привел к тяжким последствиям - травмам или гибели людей - может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет, а в более тяжелых случаях - свыше 5 лет", - пояснил юрист.