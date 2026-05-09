Описана опасность антивируса Windows

Встроенный в Windows антивирус оказался недостаточно полезным для защиты операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста портала Лэнса Уитни, "Защитник Windows" (Windows Defender) считается вполне надежным инструментом для обеспечения безопасности пользователей ОС. Однако его важнейшие функции отключены по умолчанию. Автор описал эти функции и рассказал, на что они влияют.

В первую очередь Уитни рекомендовал включить функцию "Контролируемый доступ к папкам", которая обеспечивает защиту от программ-вымогателей. По словам автора, опция отключена, так как она может мешать пользователям, блокируя безопасным приложениям доступ.

Также в материале говорится, что функция, защищающая компьютер от его захвата вредоносным программным обеспечением (ПО), тоже отключена. Ее можно найти и активировать в разделе "Изоляция ядра". Отмечается побочный эффект опции - в некоторых случаях она может мешать работе драйверов.

Кроме того, эксперт по Windows призвал пользователей включить функцию, которая блокирует потенциально нежелательные приложения. Также он посоветовал включить параметр "Защита от несанкционированного доступа", которая запрещает каким-либо программам вносить изменения в системные файлы ОС.