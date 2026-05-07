США могут начать добывать нефть под своими военными базами

Американская администрация изучает возможность использования запасов нефти, находящихся под военными базами и прочими объектами Пентагона, для восполнения стратегического резерва. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, данный шаг рассматривается администрацией в рамках поиска путей восполнения Стратегического нефтяного резерва, который сократился в результате вооруженного конфликта с Ираном. Отмечается, что добыча нефти на военных базах не окажет немедленного влияния на подскочившие цены на энергоносители, однако позволит Вашингтону полностью распоряжаться добываемым топливом и не полагаться на закупки у частных производителей.

По данным Геологической службы США на 2025 год, на федеральных землях США, принадлежащих Пентагону и другим ведомствам, находятся запасы порядка 29,4 млрд баррелей нефти, а также 391 трлн кубических футов (порядка 11 трлн кубометров) природного газа.