"ПСЖ" сыграл вничью с "Баварией" и вышел в финал Лиги чемпионов по сумме встреч

Французский "ПСЖ" стал вторым финалистом Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в ответном полуфинальном матче команда Луиса Энрике сыграла вничью с "Баварией" в Мюнхене - 1:1.

Счет в игре уже на третьей минуте открыл нападающий парижан Усман Дембеле. Хозяева сумели отыграться только в компенсированное время благодаря голу Харри Кейна на 90+4-й минуте.

Первая игра между командами завершилась победой "ПСЖ" со счетом 5:4, благодаря чему французский клуб выиграл противостояние по сумме двух матчей и вышел в финал турнира.

В решающем матче Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет с лондонским "Арсеналом", который ранее прошел мадридский "Атлетико".