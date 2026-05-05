Минэкономики Азербайджана и Исламский банк развития обсудили подготовку к ежегодным заседаниям в Баку

Министерство экономики Азербайджана и Исламский банк развития обсудили подготовку к ежегодным заседаниям в Баку.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с делегацией во главе с председателем Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром, сообщает Day.Az со ссылкой на минэкономики.

М.Джаббаров отметил, что расширение экономического сотрудничества с ИБР, включая реализуемые проекты в сферах энергетики, инфраструктуры, водоснабжения и других направлений, играет важную роль в диверсификации экономики страны и развитии частного сектора. Было отмечено, что торговля и региональная интеграция, доступ к глобальным цепочкам добавленной стоимости и стабильная макроэкономическая среда делают Азербайджан привлекательной инвестиционной площадкой для иностранных инвесторов. Подчеркнуто, что проведение заседаний в Баку внесет вклад в дальнейшее продвижение инвестиционного потенциала страны на региональном и международном уровне.

Мухаммед Сулейман Аль-Джасир отметил, что проведение ежегодных заседаний имеет важное значение с точки зрения укрепления партнерств и продвижения инновационных решений, способствующих устойчивому развитию в странах-участницах Группы. Он также подчеркнул, что мероприятия являются важной платформой для обсуждения глобальных вызовов и определения новых возможностей для совместного развития.

Было отмечено, что официальной темой ежегодных заседаний Группы ИБР в Баку станет "Региональная интеграция во имя устойчивого процветания".

Стороны обменялись мнениями о подготовке к проведению ежегодных заседаний Группы ИБР в 2026 году в Баку, запланированных мероприятиях, укреплении партнерства в экономической и финансовой сферах, а также перспективах дальнейшего сотрудничества.

Отмечается, что 51-е ежегодные заседания Группы ИБР пройдут 16-19 июня 2026 года в Баку. В мероприятиях, которые станут ведущей глобальной платформой для диалога в сфере развития, примут участие министры, отвечающие за финансы, экономику и другие сферы, руководители международных финансовых институтов и представители частного сектора, а также международных организаций.