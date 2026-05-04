Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки «По следам азербайджанской природы»

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в проходящей в Приморском национальном парке в рамках проекта Explore Azerbaijan with IDEA церемонии открытия выставки под названием "По следам азербайджанской природы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на выставке представлены фотографии 30 видов фауны, запечатленных фотографом и видеографом проекта Салехом Бахшиевым в различных национальных парках Азербайджана. Большая часть представленных видов фауны занесена в "Красную книгу" Азербайджана.

Выставка, организованная по инициативе Лейлы Алиевой, проводится при партнерстве Общественного объединения IDEA, Управления Приморского бульвара и Бакинского зоологического парка. В рамках выставки, которая продлится один месяц, жители города и гости столицы получат возможность поближе познакомиться с фотографиями, отражающими богатое биоразнообразие Азербайджана.

Отметим, что основной целью проекта Explore Azerbaijan with IDEA, начавшегося в 2025 году по инициативе Лейлы Алиевой, является ознакомление местной и международной аудитории с неповторимыми красотами живого мира Азербайджана, а также формирование мультимедийной базы, отражающей уникальное богатство природы нашей страны.

Explore Azerbaijan with IDEA - это не только просветительский проект, но и призыв к защите природы и ее сохранению для будущих поколений.

Эксклюзивные фото- и видеоконтент, относящийся к природе Азербайджана, можно посмотреть на официальных страницах проекта в социальных медиа.

Instagram: https://www.instagram.com/explore.aze

Facebook: https://www.facebook.com/explore.aze

YouTube: https://www.youtube.com/@exploreazerbaijan.withidea