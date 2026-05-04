Банк Республика запустил кампанию «34 ДНЯ - 34% СКИДКА» для предпринимателей
Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию предпринимательства в стране, в честь 34-летия своей деятельности запустил кампанию микрокредитования под названием "34 ДНЯ - 34% СКИДКА" для предпринимателей.
В рамках кампании клиенты, оформляющие микро и агрокредиты в Банке Республика, смогут воспользоваться скидкой до 34% на процентную ставку в течение 34 дней.
Основные условия кампании:
- Сумма кредита: до 100 000 манатов
- Срок: до 48 месяцев
- Процентная ставка: от 10% годовых
- Льготный период: до 12 месяцев
- Возможность получения кредита без поручителя и траншами
- Предоставление кредита без комиссии (в зависимости от обеспечения)
- Возможность открытия кредитной линии
- Гибкий график погашения
Кампания продлится до 06 июня 2026 года.
Кредиты предоставляются предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг, производства, транспорта и строительства.
Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
Центр поддержки клиентов: 144
