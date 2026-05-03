Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Европа уже не первый год живет в режиме энергетической турбулентности. Вопрос надежности выходит на первый план. И когда речь идет о стабильности целых государств, именно здесь отчетливо проявляется значение тех решений, которые принимались задолго до нынешнего кризиса. Cтратегическое видение и последовательная политика Президента Ильхама Алиева позволили Азербайджану подойти к кризису полностью подготовленным. Благодаря этим решениям Европа сегодня переживает энергетические потрясения значительно менее болезненно, чем могла бы.

Задолго до того, как тема энергетической безопасности стала главной темой на всех европейских саммитах, Президент Азербайджана уже проводил политику, которая сделала нашу страну незаменимым партнером для стран континента. Сегодня на азербайджанский газ, по словам самих же европейцев, "выстраивается очередь". Баку заранее инвестировал в инфраструктуру, расширял географию поставок и выстраивал долгосрочные партнерства.

Еще одним свидетельством этого спроса стали переговоры между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

По итогам визита чешского премьера в Азербайджан министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что Прага рассчитывает получать из Азербайджана до двух миллиардов кубометров газа в год. Начало поставок - ориентировочно 2028-2029 годы. Контракт еще не подписан, но стороны уже достигли принципиальных договоренностей, и переговоры, по словам Гавличека, находятся на "продвинутой стадии".

Примечателен масштаб сделки: два миллиарда кубометров в год при стоимости контракта около 20 миллиардов чешских крон (это порядка 1,6 миллиарда манатов) ежегодно - в зависимости от срока соглашения. Причем Прага прямо заинтересована в долгосрочном контракте. По словам Гавличека, это 10-15 лет, что даст более выгодную стоимость. В переговорах участвует крупнейший чешский энергохолдинг ČEZ.

Речь идет о стратегическом партнерстве. Сам Бабиш на совместной пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым был откровенен: "Таким образом, помимо нефти, Азербайджан де-факто может стать нашим стратегическим партнером в этой области". Это важное признание: Чехия и прежде была крупным потребителем азербайджанской нефти - около 42% всей импортируемой нефти, свыше 6,85 миллиона тонн, поступает именно оттуда, и по этому показателю Прага уступает лишь Риму. Теперь к нефти прибавится газ.

Президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Премьер-министром Чехии Андреем Бабишем подчеркнул, что значительная часть сотрудничества сотрудничества между нашими странами связана с энергетическим сектором.

"И здесь Азербайджан и Чехия на протяжении многих лет являются очень надежными партнерами. Азербайджанская нефть экспортируется в Чехию и занимает важное место в ее энергетическом балансе. Азербайджан входит в число надежных стран, экспортирующих свои энергоресурсы на мировые рынки. Это отмечает в том числе и Европейский Союз, который расценивает Азербайджан как надежного партнера. <...> Разумеется, сегодня мы говорили об этом и пришли к решению о сотрудничестве в этой сфере в будущем. Мы подходим к этому через широкую призму. Это будут не просто торговые операции, операции по экспорту энергоресурсов. Мы подходим к этому как к более широкомасштабному, долгосрочному сотрудничеству", - сказал глава государства.

На переговорах в Габале речь шла не только о газе: стороны обсуждали сотрудничество в нефтехимии, производстве удобрений, электроэнергетике, а также в сфере искусственного интеллекта и центров обработки данных. Газовый контракт - лишь одна нить в том, что обе стороны видят как масштабное стратегическое сотрудничество.

При этом чешский кейс - это лишь часть более широкой картины.

В первом квартале 2026 года экспорт азербайджанского газа достиг 6,5 миллиарда кубометров, три из которых ушли в Европу. По итогам прошлого года страна экспортировала 25,2 миллиарда кубометров через трубопроводы, и половина этого объема пришлась именно на европейские рынки. В 2025 году Азербайджан поставил в страны ЕС 12,5 миллиарда кубометров - на 53,8% больше, чем в 2021-м. Рост - более чем наполовину всего за четыре года.

В январе этого года SOCAR объявила о начале поставок в Германию и Австрию. Механизм отработан: газ идет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) от греческо-турецкой границы через Грецию и Албанию в южную Италию, а оттуда - дальше на север. В июне 2025 года SOCAR подписала десятилетний контракт с немецким энергохолдингом Sefe - 1,5 миллиарда кубометров ежегодно. С выходом на западноевропейские рынки число стран-импортеров азербайджанского газа выросло до 16, десять из которых - европейские.

По этому показателю Азербайджан обходит многих куда более крупных производителей. Дело в целенаправленной политике диверсификации: Баку принципиально стремится поставлять ресурсы как можно большему числу партнеров.

Сразу несколько европейских стран параллельно выстраивают или уже выстроили отношения с Баку в энергетической сфере.

Словения изучает возможность диверсификации газоснабжения за счет азербайджанских поставок. Венгрия в декабре 2025 года подписала с SOCAR двухлетнее соглашение, позволяющее закупать в 2026-2027 годах до 0,8 миллиарда кубометров по мере необходимости.

Сербия обсуждает с Азербайджаном возможность гибких поставок газа объемом до 0,9 миллиарда кубометров в год с перспективой увеличения до 1,4 миллиарда кубометров ежегодно после завершения строительства газовой электростанции в Нише в 2030 году

И, конечно, Италия - главный потребитель азербайджанского газа на континенте: в 2025 году туда поступило 9,5 миллиарда кубометров, 38% от всего экспорта страны. Страна является ключевой точкой входа трубопроводного газа в Европу через TAP. Символично, что в ближайшие дни с визитом в Азербайджан ожидается глава итальянского правительства Джорджа Мелони - энергетика, очевидно, будет в центре переговоров.

Пропускная способность TAP сегодня составляет 10 миллиардов кубометров в год, однако предусмотрена возможность ее удвоения. С 1 января 2026 года трубопровод предоставил дополнительные долгосрочные мощности - инфраструктура готовится к росту.

Все это происходит на фоне кардинально меняющейся политики внутри Европы самой. В январе Совет ЕС окончательно утвердил запрет на поставки российского СПГ в ЕС - он вступит в силу с 1 января 2027 года. Трубопроводный газ из России будет запрещен с 30 сентября того же года. При этом краткосрочные контракты на СПГ уже не действуют с 25 апреля этого года, а по трубопроводным соглашениям - дедлайн 17 июня.

Иными словами, время поджимает. И в условиях, когда выбывает крупнейший поставщик, Азербайджан объективно оказывается в числе немногих, кто может предложить реальную альтернативу с уже существующей инфраструктурой, доказанной надежностью и достаточной ресурсной базой для наращивания поставок.

Ресурсная база при этом продолжает расти. В разработке - глубоководная часть месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", где новая добыча газа может начаться уже в этом году. Проект "Шахдениз Компрессия" даёт дополнительные объемы. Месторождение "Абшерон" на второй фазе способно утроить производство. "Бабек" - еще один крупный актив с серьезным потенциалом.

Параллельно Азербайджан активно развивает возобновляемую энергетику. Логика такова: чем больше внутреннего потребления будет закрываться "зеленой" энергией, тем больше газа высвобождается для экспорта. Это не только экономически выгодно, но и укрепляет имидж надежного долгосрочного поставщика.

Южный Кавказ в нынешних условиях превращается в единственный стабильный энергетический коридор между Востоком и Западом. И это заслуга Азербайджана: именно Баку обеспечил связность, которая в период максимальной геополитической турбулентности работает предсказуемо и бесперебойно.

Главное, что отличает азербайджанский подход, - это стратегическое видение. Президент Ильхам Алиев проводит последовательную энергетическую политику: диверсификация покупателей, долгосрочные контракты, инвестиции в инфраструктуру и добычу, параллельное развитие ВИЭ.

Результат этой политики сегодня очевиден: когда европейские страны срочно искали, чем заместить российский газ, оказалось, что Азербайджан уже здесь - с готовой трубопроводной системой, работающими контрактами и репутацией поставщика, которого и ЕС, и отдельные правительства характеризуют одним и тем же словом: надежный.

Есть те, кто реагируют на кризисы, и есть те, кто умеют их предвидеть, выстраивая систему так, чтобы даже самый сильный удар не стал катастрофой. Именно таким оказался подход Президента Азербайджана: решения, принятые задолго до сегодняшних потрясений, стали для Европы настоящим "спасательным кругом". Это признают в Праге, Берлине, Вене и Брюсселе. Очередь за азербайджанским газом - это не просто спрос, это признание. Признание того, что курс, выбранный Президентом Ильхамом Алиевым, был своевременным и стратегически просчитанным.