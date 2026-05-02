Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Говорят, что земля помнит тех, кто на ней родился, даже когда сами они об этом забывают. Она хранит их в своих трещинах, в запахе полыни после дождя, в том особом свете, который бывает только над определенными горами в определенный час - и нигде больше на всем белом свете. Тридцать лет - это не просто срок. Это целое поколение, выросшее без земли, но с ее неизбывной памятью в крови: дети, рожденные в барачных коридорах Сумгайыта и Баку, знали названия своих сел лишь по рассказам отцов, произносимым вполголоса, с той особой болью, которая живет не в горле, а глубже - там, где слова уже кончаются и начинается нечто, не имеющее названия ни в одном языке мира.

Агдам, Физули, Лачин, Кяльбаджар, Зангилан, Кубадли, Джабраил. Шуша. Для сотен тысяч азербайджанских семей это были не просто топонимы - это были раны, которые не умели закрываться, передававшиеся от поколения к поколению вместе с пожелтевшими фотографиями и ключами от домов, которых давно не существовало, но которые продолжали существовать в том особом пространстве, где живут вещи, слишком важные, чтобы умереть.

Историки впоследствии будут спорить о стратегиях и союзах, о дипломатии и военном искусстве - как это всегда бывает с историками, которым легче объяснить случившееся, чем понять его. Но те, кто жил в ту осень 2020 года, знали: за сорок четыре дня произошло нечто большее, чем перемена линий на картах.

Под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева азербайджанская армия сломила оборону, которую выстраивали почти три десятилетия, и вернула контроль над семью тысячами квадратных километров земли, что все это время продолжала хранить в своих трещинах память о тех, кто был рожден на ней. Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Шуша - эти названия снова зазвучали в эфире, только теперь уже не как символы утраты, а как символы возвращения: будто кто-то огромный и терпеливый наконец выдохнул после тридцатилетней задержки дыхания. Более трехсот населенных пунктов, ключевые высоты Агдаринского, Муровдагского и Зангиланского направлений перешли под полный азербайджанский контроль. Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года лишь зафиксировало на бумаге то, что поле боя уже провозгласило на своем собственном, куда более древнем языке: Кяльбаджар, Агдам и Лачин вернулись без единого выстрела - потому что к тому моменту возражать было уже некому и нечем.

И все же есть вещи, которые не умещаются ни в какие заявления и сводки. Старик из Физули, который всю жизнь носил в кармане пиджака горсть земли, взятой при бегстве, - он не нуждался в том, чтобы ему объяснили значение того, что произошло. Женщина из Шуши, которая тридцать лет укладывала детей спать под колыбельную о городе, которого они никогда не видели, - она поняла раньше любого аналитика. Понимание пришло к ним не через слова, а через что-то более древнее и безошибочное - через то самое чувство, когда земля, хранившая тебя в своей памяти все эти годы, наконец получает право хранить тебя снова. По-настоящему. Навсегда. Но чтобы понять подлинный масштаб этой победы, необходимо смотреть не только вперед - на освобожденные города и разворачивающиеся стройки, - но и назад, в те годы, которые эту победу сделали неизбежной и морально необходимой.

Около миллиона двухсот тысяч азербайджанцев были изгнаны со своих земель в 1992-1994 годах. Цифра, которую легко произнести и почти невозможно осмыслить в полной мере. За ней - семьи, бежавшие под обстрелами с одними документами в руках. Старики, умершие во временных бараках, не дождавшись возвращения. Дети, никогда не видевшие отцовских садов. Эти люди десятилетиями жили в состоянии подвешенности, которое медленно, но неотвратимо разрушает человека: без собственности, без корней, без уверенности в завтрашнем дне. Международные организации фиксировали их положение в докладах, выражали озабоченность в коммюнике, призывали к диалогу в резолюциях - и не делали ничего.

Армения между тем не просто удерживала захваченное. Она методично, последовательно и с очевидным умыслом уничтожала все, что могло свидетельствовать об азербайджанском присутствии на этих землях. Агдам, некогда живой город с населением свыше сорока тысяч человек, был превращен в руины настолько полные, что журналисты из разных стран, попавшие туда после 2020 года, единодушно искали сравнения в истории древних катастроф. Разобрано было все, что поддавалось демонтажу: кровельное железо, трубы, оконные рамы, электрическая проводка, двери. Джума-мечеть - памятник архитектуры восемнадцатого века - обратили в хлев для скота. Минареты изрешечены пулями. Фрески, которым не одно столетие, замазаны. Надгробные плиты с азербайджанских кладбищ шли на укрепление блиндажей - и это не метафора, это задокументированный факт, подтвержденный фотоматериалами, собранными уже после освобождения.

По всему Карабаху были уничтожены или осквернены десятки мечетей, сотни объектов исторического и культурного наследия, школы, библиотеки, архивы. Леса Кяльбаджара вырубались под корень - не ради какой-то хозяйственной нужды, а с той методичностью, которая говорит о целенаправленном решении. Реки отравлены нелегальной добычей полезных ископаемых. Зодское золоторудное месторождение с запасами около семидесяти тонн разрабатывалось без малейшего соблюдения экологических норм - варварски, хищнически, с полным безразличием к тому, что останется после. Это была не оккупация в обычном смысле слова. Это была война на уничтожение самой памяти о том, что здесь когда-то жили азербайджанцы.

Но самым страшным свидетельством того, что представляла собой эта оккупация, остается Ходжалы.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при прямом участии военнослужащих 366-го мотострелкового полка Советской армии атаковали небольшой город, где оставались около трех тысяч мирных жителей. Убиты 613 человек - 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Восемь семей уничтожены полностью, до последнего человека. Двадцать пять детей остались круглыми сиротами, сто тридцать потеряли одного из родителей. Тысяча двести семьдесят пять человек угнаны в плен, судьба ста пятидесяти из них по сей день неизвестна.

Выжившие рассказывали о том, что происходило той ночью, - и эти свидетельства фиксировали не азербайджанские журналисты, а сотрудники Human Rights Watch и правозащитного центра "Мемориал", чья репутация не допускала ни пристрастности, ни преувеличения. Скальпирование. Выкалывание глаз. Сожжение заживо. Вспарывание животов беременных женщин. Все это задокументировано, систематизировано, опубликовано - и все это по сей день не получило никакой правовой оценки со стороны международного правосудия. Ни один из организаторов и исполнителей этого преступления не предстал перед судом.

Серж Саргсян, в 1992 году командовавший карабахскими формированиями, а впоследствии ставший президентом Армении, в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу - вошедшем в книгу "Черный сад" и с тех пор много раз воспроизведенном - прямо объяснил логику Ходжалы: это должно было "сломить психологию" азербайджанцев и доказать, что армяне "способны на все". Перед нами не интерпретация, не домысел, не пропагандистская конструкция. Перед нами признание, сделанное добровольно, с холодным самодовольством человека, уверенного в собственной безнаказанности.

Безнаказанность эта, к сожалению, оказалась долгой. Резолюции Совета Безопасности ООН - четыре документа, принятые в 1993 году под номерами 822, 853, 874 и 884, - требовали немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Все четыре были проигнорированы. Минская группа ОБСЕ за двадцать шесть лет своего существования провела десятки раундов переговоров, не достигнув ни одного практического результата. Статус-кво устраивал Армению и, судя по всему, вполне устраивал сопредседателей группы, которым удобный "баланс" был дороже восстановления справедливости.

Когда осенью 2020 года стало ясно, что Азербайджан намерен восстановить свой суверенитет военным путем, армянская сторона немедленно обнажила ту же логику, которая управляла ею в 1992-м. Кассетные боеприпасы - запрещенные международной конвенцией, к которой Ереван так и не присоединился, - обрушились на мирные азербайджанские города. Human Rights Watch задокументировала удары по Барде, Геранбою, Тертеру. В Барде 27-28 октября ракеты "Смерч" с кассетными зарядами убили двадцать одного гражданского, среди которых были дети, ранили семьдесят человек. Под удар попали больница, рынок, жилые кварталы - то есть именно то, что никакой военной логикой не может быть оправдано. В Гяндже - втором по величине городе страны - баллистические ракеты ударили по спальным районам ночью, когда люди спали в своих домах. По итогам войны: 93 погибших мирных жителя, 454 раненых, свыше двенадцати тысяч поврежденных зданий.

Все это - не цепочка случайных эксцессов, неизбежных в любой войне. Это воспроизведение одного и того же почерка: удар по гражданскому населению как инструмент давления, террор как стратегия. Ходжалы в 1992-м и Барда в 2020-м разделяют двадцать восемь лет, но соединяет их одна и та же философия войны - та, в которой мирный житель не является неприкосновенным.

Отдельной страницей этих преступлений стали мины. Уходя с оккупированных территорий, армянская сторона отказалась передавать карты минных полей в полном объеме. Национальное агентство по разминированию ANAMA с ноября 2020 года очистило свыше 265 тысяч гектаров земли, обезвредив 41 560 противопехотных мин, 23 450 противотанковых и более 184 тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Работа продолжается по сей день: только в марте 2026 года саперы уничтожили 267 противотанковых и 236 противопехотных мин. С 1994 года эти закопанные в землю устройства убили и покалечили 382 человека - в основном мирных жителей, пастухов, детей. Мина не знает перемирия. Она ждет.

Сегодня на этих землях происходит то, что еще несколько лет назад казалось невозможным. Государственная программа "Большое возвращение" переселяет тысячи семей в новые кварталы Агдама, Физули, Зангилана. Там, где армянская оккупация оставила минные поля и пепелища, поднимаются школы и больницы, прокладываются дороги, разбиваются сады. Физулинский и Зангиланский международные аэропорты уже действуют. Каждый очищенный от мин гектар - это не просто инженерная задача. Это возвращение жизни туда, откуда ее выдавили насилием.

Армения долгие годы с большим искусством выдавала себя за жертву - "малую христианскую страну, зажатую между враждебными соседями". Этот нарратив находил сочувственный отклик на Западе, где историческая сложность нередко уступает место удобной простоте. Между тем именно Армения оккупировала двадцать процентов территории соседнего государства. Именно армянские формирования устроили резню в Ходжалы. Именно армянские ракеты убивали мирных жителей Барды и Гянджи. Именно армянские военные, отступая, минировали поля, дороги и огороды так, чтобы возвращение стало смертельно опасным.

Знаете, что самое странное в справедливости? Она не приходит с фанфарами. Она приходит тихо - как возвращается запах хлеба в дом, который долго стоял пустым. Люди входят, оглядываются, и не могут сразу поверить, что это снова их стены, их окна, их небо в этом конкретном прямоугольнике над головой.

Я думаю о стариках. Всегда о стариках - в любой большой истории именно они несут самое тяжелое. Не потому что слабее. А потому что помнят больше. Где-то есть старик, который в 1993 году запер дверь своего дома в Карабахе, положил ключ в карман - и с тех пор не выбрасывал его. Носил тридцать лет. Пережил несколько пар брюк. Перекладывал ключ из кармана в карман. Не как символ. Просто - ключ от дома.

Вот что такое родина, когда ее отнимают.

Политики говорят о территориях. Военные - о рубежах. Дипломаты - о форматах урегулирования. Но ни один из них не объяснит вам, что значит тридцать лет спать и видеть во сне конкретный двор, конкретное дерево, конкретный скрип конкретной калитки на рассвете. Это устройство человеческой памяти, которая милосерднее и жестче любого международного суда.

История, которую нам рассказывали о Карабахе, была написана теми, кто умел громче кричать и быстрее добираться до нужных кабинетов. Так бывает. Первый вариант всегда пишет тот, кто успел первым. Но есть второй вариант - тот, который пишет время. Оно медлительно, время. Оно не реагирует на пресс-конференции и не читает меморандумов. Зато оно дочитывает все до конца.

Победа 2020 года - это восстановление смысла. Земля знает, чьи на ней стоят ноги. И старик - тот самый, с ключом в кармане - наконец открыл свою дверь.

Остальное - жизнь. А жизнь, как известно, всегда оказывается больше любой из написанных о ней историй.