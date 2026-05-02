На Филиппинах активизировался вулкан

В провинции Алабай на Филиппинах началось извержение вулкана Майон. Небо над регионом затянуло густым дымом.

Как передает Day.Az, об этом сообщило местное издание GMA News Online.

Авторы статьи сослались на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS). По данным учреждения, пеплопад затронул города Камалич и Гинобатан.

Жителей провинции призвали соблюдать осторожность и временно воздержаться от посещения опасных зон, особенно оврагов и речных русел, где могут образовываться потоки горячего газа и обломков.