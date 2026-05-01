Важное решение в связи с зарплатами в Азербайджане

В Азербайджане работодатели будут обязаны выплачивать равную заработную плату работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу, независимо от их пола.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, обеспечение равной оплаты труда работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу вне зависимости от пола, будет считаться одной из основных обязанностей работодателя в сфере трудовых отношений. Работодатель будет обязан выплачивать равную заработную плату за такую работу.

Равноценность труда будет определяться работодателем с учётом условий труда, характера трудовой функции, а также тарифно-квалификационных характеристик, предусмотренных действующими едиными тарифно-квалификационными справочниками.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.