Европейская политика продолжает "пробивать дно". Азербайджанские СМИ опубликовали по-настоящему сенсационные видеоролики, свидетельствующие об активности армянского лобби в европейских структурах и о зашкаливающей коррупции в высшем руководстве Евросоюза. Речь идёт о видеороликах, которые запечатлели бывшего прокурора Международного суда ООН Луиса Окампо и его сына Томаса, где оба они весьма откровенно высказываются о своих целях и об инструментах их достижения.

Вряд ли есть необходимость подробно рассказывать азербайджанской аудитории, кто такой Луис Окампо. Гражданин Аргентины, бывший прокурор, покинувший свой пост с громким скандалом, в последние годы превратился в платного армянского лоббиста. И ради выполнения заказов своих новых спонсоров эта персона готова на всё - и на откровенные фейки, и на игру на ксенофобии и исламофобии. О его дурно пахнущей "деятельности" мы уже много рассказывали, передает Day.Az.

Но теперь скандальный ореол вокруг отставного прокурора заиграл новыми красками. Сын Окампо откровенничает в беседе: "Чего мы должны добиться - это убрать Пашиняна, премьер-министра".

Но куда интереснее откровения самого Луиса Окампо. Сей персонаж без тени смущения рассказывает: "Если у меня есть компания, которая занимается такими вещами, мы можем делать это по себестоимости, потому что, например, прямо сейчас у меня в штате есть очень толковый человек, который раньше был членом Европейского парламента. Он был юридическим советником..." Собеседник уточняет: "Боррель?" Окампо без тени смущения отвечает: "Тот самый Боррель. Значит, этот человек сейчас работает для меня в Европейском парламенте. И там, в Европейском парламенте, я могу выступать, могу ставить вопросы, направлять их и оказывать давление на комиссара фон дер Ляйен и таким образом корректировать европейскую политику". Планы у Окампо грандиозные: действуя через Европейский суд, заставить Еврокомиссию расторгнуть контракт с Азербайджаном и вообще усилить давление, действуя в связке с армянским лобби в США. И главный рычаг здесь, судя по всему, - спекуляции на тему "прав человека".

Представляем вашему вниманию видеозаписи и их текстовую расшифровку:

Луис Морено Окампо: Если у меня есть компания, которая занимается этими вещами, мы можем осуществлять это по очень выгодной цене, потому что, например, прямо сейчас у меня в штате есть очень толковый парень, который раньше был депутатом Европейского парламента. Он был юридическим советником...

Неизвестный собеседник: Борреля? и комиссара... а?

Неизвестный собеседник: Борреля? Нет?

Луис Морено Окампо: Того самого Борреля. Так что этот парень теперь работает на меня в Европейском парламенте. И там, в Европейском парламенте, я могу обращаться, могу оспаривать, могу направлять вопросы и оказывать давление на комиссара фон дер Ляйен, и таким образом корректировать европейскую политику.

И вдобавок ко всему, происходит кое-что новое, то, о чем я не знал. Совершенно новое: в Европейском суде рассматривается дело о принуждении Комиссии расторгнуть контракт с Азербайджаном. Потому что пункт, требующий от Азербайджана соблюдения прав человека, это то, что он не соблюдает.

Поэтому я открываю для себя это новое пространство, а именно... почему это важно сейчас? Европейский Союз сейчас имеет значение, потому что Трамп уже расчищает путь. Мы выходим на уже проложенную дорогу. Мы усиливаем давление, и я собираюсь делать это совместно с армянским лобби в Соединенных Штатах. Так что мы вошли туда и продвинули то, что гораздо более осуществимо. Мне не нужно ломать стену, дверь уже открыта, и мы просто отпираем ее.

Томас Морено Окампо: Нет, то, что мы сделали, это организовали людей, чтобы они осознали: "Смотрите, вот что происходит". Чтобы помочь им понять, что происходит. И продолжаем это по сей день. Например, сегодня была встреча. Сегодня проходит встреча с активистами, с бизнесменами, с людьми, которые работают над этим делом, над всей ситуацией с армянами. Так? С армянами Нагорного Карабаха. И одна из них, молодая женщина, руководит кампанией в социальных сетях, потому что сейчас в Армении большой беспорядок. Настоящий хаос из-за внутренних споров по поводу выборов. Так что: "Нет, то, чего мы должны достичь, это убрать Пашиняна", премьер-министра.

Неизвестный собеседник: Президента?

Томас Морено Окампо: "Мы должны его убрать".

А вот это уже интересно. По сути дела, речь идёт о грубом вмешательстве во внутренние дела Армении и попытках подорвать региональный мир и безопасность. Если уж называть вещи своими именами, Луис Окампо при финансовой поддержке и по заказу армянского лобби развернул кампанию против регионального мира и против Азербайджана, в которую были широко вовлечены европейские политики и армянские олигархи, проживающие в России.

Более того, одной из ключевых фигур этой грязной кампании Окампо был отставной глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и его окружение. Также наша редакция располагает сведениями об участии в этой кампании других депутатов Европейского парламента и высокопоставленных чиновников ЕС.

Кампания же в основном финансировалась армянскими олигархами, проживающими в России, среди которых Самвел Карапетян, Рубен Варданян и другие. Тем более примечательно, что в видеоролике сын Окампо прямо обсуждает политическую ситуацию в Армении и планы по свержению премьер-министра. Судя по всему, Окампо, Боррель и другие находились в центре сценария смены власти в Армении, включая свержение лично Никола Пашиняна, при участии России, организовав кампанию в Европе и Европейском парламенте на российские коррупционные деньги.

И это не единичный случай. Некоторое время назад ЕС направил в Армению группу для борьбы с гибридными угрозами. Примечательно, что, по сути, значительную роль в создании этих угроз могли играть такие структуры, как сам Европейский парламент. Более того, текст и нарративы соответствующей резолюции Европарламента на удивление точно совпадают с российской риторикой и московскими нарративами.

Честно говоря, то, насколько европейские структуры поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Тем более известно, кому именно служил и служит Боррель. Но теперь из представленных материалов всплывают новые, сенсационные имена и обстоятельства.

Наконец, самое главное. В эпоху, когда любое разоблачение пытаются списать на "глубокие фейки" и нейросети, мы заранее снимаем этот вопрос: представленные нами видеоматериалы являются подлинными и не подвергались никакому вмешательству с использованием искусственного интеллекта. Мы понимаем, какие сомнения могут возникнуть у аудитории, и именно поэтому подчёркиваем это отдельно - речь идёт о реальных записях, а не о продукте цифровых манипуляций.

Trend готов для разъяснения ситуации опубликовать позицию самого Окампо. Trend также намерен направить запросы в Европейский парламент и другие институты ЕС для получения комментариев по данному скандалу.

Но вместе с тем мы оставляем за собой право на неудобные вопросы. Почему до сих пор Европейский парламент, Европейская комиссия и спецслужбы Бельгии не расследуют возможные факты коррупции? И вообще, будут ли они расследовать?

Это как раз тот случай, когда необходимо призвать к проведению скорейшего и полного расследования. Бельгийские спецслужбы должны изучить деятельность указанных лиц в Европейском парламенте и раскрыть возможные коррупционные схемы с участием Борреля, Окампо и других. Тем более, изучить детали этого вопроса внутри страны в целях противодействия гибридным угрозам стоило бы медиа самой Армении. И уж тем более нет сомнений: мировой аудитории следует ожидать дальнейших скандалов и расследований в Европарламенте по этому делу.

Мы также призываем армянские медиа изучить детали этого вопроса внутри страны в целях противодействия гибридным угрозам.

Деятельность Окампо и его сети, включающей армянское лобби и подкупленных европейских политиков, наглядно показывает: их атака направлена не только против Баку. Под ударом оказывается и Ереван, и сам хрупкий баланс в регионе. Одним словом - это попытка сорвать мирный процесс и вернуть ситуацию к сценарию управляемой дестабилизации.

Продолжение следует...