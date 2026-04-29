Мошенники охотятся за данными банковских карт

В современных условиях безопасность банковских карт во многом зависит от поведения самого пользователя.

Об этом в комментарии Day.Az заявил эксперт по банковским вопросам Эмин Керимов.

Он перечислил основные меры, которые помогают защитить средства на карте от мошенников. По словам эксперта, одно из ключевых правил - избегать переходов по неизвестным сайтам и подозрительным ссылкам.

"Распространенные в социальных сетях заманчивые предложения вроде "вложи небольшую сумму - получи высокий доход" чаще всего относятся к фишинговым схемам кибермошенников. С их помощью пользователей перенаправляют на поддельные страницы, где похищаются данные банковских карт и персональные идентификационные коды (например, FIN). Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя вводить там личные или финансовые данные", - отметил он.

Э.Керимов также обратил внимание на еще один распространенный риск - мошеннические звонки и сообщения, якобы от имени банка:

"Злоумышленники представляются сотрудниками банка и сообщают о подозрительных операциях по счету или о якобы выигранном призе. При этом они просят назвать номер карты, CVV-код или код подтверждения. Важно помнить: настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают такие данные. Личная информация - это как ключ от вашего дома: передав ее, вы фактически ставите под угрозу свои деньги. В подобных случаях необходимо сразу связаться с банком по официальным каналам и перепроверить информацию", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что для повышения безопасности можно использовать дополнительные меры защиты.

"Если картой пользуются нечасто, ее лучше временно блокировать через мобильное приложение. Также важно соблюдать базовые правила кибергигиены: регулярно менять пароли, использовать сложные комбинации и никогда не передавать их другим, даже близким. Если мошенничество уже произошло, нужно сразу заблокировать карту и обратиться в банк и правоохранительные органы. Возврат средств зависит от обстоятельств операции и результатов расследования", - заключил он.