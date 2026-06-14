В Баку пройдет 14-й Форум частного сектора

Структуры Группы Исламского банка развития (ИБР) - включая Исламскую корпорацию по страхованию инвестиций и экспортного кредитования (ICIEC), Исламскую корпорацию по развитию частного сектора (ICD) и Международную исламскую торгово-финансовую корпорацию (ITFC) - совместно с Бизнес-форумом Группы ИБР (THIQAH) рады объявить о проведении 14-го Форума частного сектора (PSF 2026).

Как передает Day.Az, мероприятие пройдет с 16 по 19 июня 2026 года в Бакинском конгресс-центре в Баку, Азербайджан.

Форум, организуемый на полях Ежегодных заседаний Группы ИБР, проводится в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Азербайджанской Республики и Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Проходящий под девизом "Региональная интеграция ради устойчивого процветания", PSF 2026 призван укрепить ключевую роль частного сектора в содействии устойчивому экономическому росту, расширении торговых и инвестиционных потоков, а также в открытии возможностей для стратегического партнерства между странами-членами ИБР. В период, когда развитие региональных цепочек создания стоимости и экономической устойчивости приобретает особое значение, форум послужит стратегической платформой для ключевых заинтересованных сторон для изучения новых бизнес-возможностей, обмена знаниями и углубления экономической интеграции между странами-участницами.

PSF 2026 сфокусируется на перспективных возможностях в таких ключевых секторах, как инфраструктура, энергетика, технологии, здравоохранение и финансы, одновременно стимулируя трансграничные инвестиции и торговлю. Посредством диалогов высокого уровня, встреч в форматах B2B и B2G, вовлечения стартапов и сессий по обмену опытом форум нацелен на укрепление государственно-частного взаимодействия, поддержку предпринимательства и МСП, а также стимулирование инновационного роста в экономиках стран-членов.

Ожидается, что мероприятие соберет более 1 500 участников, включая высокопоставленных правительственных чиновников, президентов и генеральных директоров ведущих местных и международных компаний, представителей многосторонних институтов развития, торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций, агентств по продвижению инвестиций, инвесторов, предпринимателей и финансовых институтов.

Помимо панельных дискуссий и программных выступлений, в рамках PSF 2026 будет развернута специализированная выставочная платформа, где партнеры смогут продемонстрировать свои проекты, услуги и инвестиционные возможности. В рамках форума также пройдет конкурс стартапов, призванный поддержать инновации и выявить многообещающие бизнес-идеи. Кроме того, уже в четвертый раз на мероприятии состоится вручение наград ИБР (IsDB Group Recognition Awards) для поощрения выдающихся организаций и частных лиц за их вклад в экономическое развитие и содействие торговле.

На форуме выступят известные спикеры, в том числе руководители структур Группы ИБР, в частности доктор Халид Халафалла, генеральный директор ICIEC и исполняющий обязанности генерального директора ICD, а также инженер Адиб Юсуф Аль-Аама, генеральный директор ITFC. Вместе с лидерами отрасли и экспертами они поделятся мнениями и передовым опытом, направленным на укрепление инвестиционного и торгового сотрудничества между странами-членами ИБР.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт мероприятия: http://www.isdbg-psf.org/