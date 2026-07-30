Moody's подтверждает устойчивость экономики Азербайджана - АНАЛИЗ от Azernews

Автор: Акпер Новруз, Azernews

В прошлом году Азербайджан преодолел рубеж. Повышение рейтинга Moody's до Baa3 в июле 2025 года - минимального инвестиционного уровня по шкале агентства - стало официальным признанием зрелости системы финансового управления Азербайджана и поставило страну в один ряд с наиболее успешными развивающимися государствами.

Обзоры рейтинговых агентств редко попадают в заголовки, когда ничего не меняется. Опубликованный 9 июля очередной обзор Moody's по Азербайджану относится именно к таким документам. Агентство подтвердило инвестиционный рейтинг Baa3 со стабильным прогнозом и стандартной оговоркой о том, что в ближайшее время никаких рейтинговых решений не ожидается.

Однако внимательный анализ периодического обзора позволяет увидеть гораздо больше. Он показывает, как меняется экономика страны, в каких сферах наблюдается прогресс и какие проблемы сохраняются. Ситуация в Азербайджане сегодня заслуживает более пристального внимания.

Одним из ключевых показателей стали активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана - ГНФАР или SOFAZ, - которые в 2025 году достигли 97 процентов ВВП. Это чрезвычайно крупная финансовая подушка по любым международным меркам и главная причина, по которой Азербайджану удается сохранять инвестиционный рейтинг, несмотря на устойчивое снижение добычи нефти.

По оценке Moody's, высокие цены на нефть в 2026 году должны увеличить поступления и объем активов ГНФАР, укрепив способность экономики противостоять внешним потрясениям. Этот прогноз оправдывается сейчас, когда на фоне конфликта между США и Ираном стоимость барреля нефти достигла 109 долларов.

Бюджетная дисциплина и структурные ограничения

Сильная позиция Азербайджана по внешним активам создает важный запас прочности, однако обеспечение долгосрочного роста будет зависеть от дальнейшей диверсификации экономики.

В первом квартале 2026 года реальный ВВП сократился на 0,3 процента в годовом выражении, а рост по итогам первых пяти месяцев оставался слабым. Moody's ожидает, что за весь год экономика вырастет примерно на 1,5 процента.

Это отражает переходный период, в ходе которого расширение ненефтяных отраслей все активнее компенсирует ослабление показателей нефтяного сектора. На зрелых месторождениях Азери - Чираг - Гюнешли добыча естественным образом сокращается после того, как с начала эксплуатации там было произведено около 500 миллионов тонн нефти.

В этих условиях экономическая стратегия Азербайджана постепенно смещается в сторону укрепления ненефтяных отраслей, привлечения инвестиций и повышения производительности. Значительные финансовые резервы дают государству достаточно бюджетных возможностей для управления этим переходом. При этом сохранение темпов структурных реформ будет иметь решающее значение для устойчивого долгосрочного роста и повышения экономической устойчивости.

Само Moody's отмечает положительную роль ненефтяного сектора. Агентство называет среди благоприятных факторов информационно-коммуникационные технологии, туризм и обрабатывающую промышленность.

Цифровые инфраструктурные проекты и развитие региональных транспортных маршрутов, прежде всего Среднего коридора, создают структурную основу для среднесрочного роста. За семь лет объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился в пять раз, а Азербайджан занял центральное место в торговом сообщении между Востоком и Западом Евразии.

По прогнозу Moody's, в среднесрочной перспективе экономика страны будет расти на 2-2,5 процента в год после завершения спада в строительной отрасли, связанного с постепенным сокращением масштабов восстановительных работ в Карабахе.

Оценка SOCAR

Подтверждение кредитного рейтинга SOCAR одновременно с суверенным рейтингом добавляет важную корпоративную составляющую к общей оценке кредитоспособности Азербайджана.

Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента SOCAR на уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Таким образом, компания сохранила инвестиционный рейтинг, впервые полученный в 2025 году.

В соответствии с методологией Moody's для компаний, связанных с государством, рейтинг SOCAR тесно привязан к рейтингу правительства Азербайджана, что обусловлено стратегической ролью компании в национальной экономике. Агентство отмечает высокую взаимосвязь кредитных профилей SOCAR и государства, а также большую вероятность государственной поддержки компании в случае финансовых трудностей.

В оценке SOCAR также обозначены несколько направлений, за которыми инвесторы продолжат следить по мере расширения международного присутствия компании.

Среди них Moody's называет постепенное истощение зрелых нефтегазовых запасов, рост долговой нагрузки после объединения с ЗАО "Южный газовый коридор" в конце 2024 года, сложную корпоративную структуру SOCAR и возможность дальнейшего повышения качества раскрываемой публичной информации.

Коэффициент долговой нагрузки вырос с 2,4 в 2023 году до 2,9 в 2024 году, главным образом в результате объединения компаний. Однако даже после достижения максимального уровня с 2019 года он остается значительно ниже среднего показателя в 5,2, зафиксированного в 2018-2020 годах.

Moody's ожидает, что в течение следующих 18 месяцев долговая нагрузка останется ниже уровня 3,0 и не приведет к изменению рейтинга компании.

Вместе с тем необходимо учитывать продолжающееся международное расширение SOCAR, включая недавнюю сделку с Italiana Petroli на сумму 3,27 миллиарда долларов, особенно с точки зрения управления балансом компании.

Армения снова становится рейтинговым фактором

Геополитике в обзоре посвящен отдельный абзац, причем его тон заметно оптимистичнее, чем в предыдущие периоды.

Moody's указывает на расширение экономических связей с Арменией, развитие региональных транспортных коридоров и международную поддержку мирного процесса как на факторы, способствующие снижению геополитических рисков. При этом агентство отдельно подчеркивает, что мирное соглашение пока не подписано.

Отношения остаются напряженными, однако, по оценке агентства, уровень риска постепенно снижается. Для Азербайджана это может быть одной из наиболее важных строк во всем обзоре: рейтинговое агентство рассматривает продвижение мирного процесса как позитивный фактор для кредитоспособности страны, а не как источник дополнительной неопределенности.

Что подтверждает обзор Moody's

Периодический обзор, в котором рейтинг остается без изменений, может показаться рядовым событием. Однако в случае Азербайджана подтверждение Baa3 со стабильным прогнозом имеет особое значение. Moody's фактически указывает, что достигнутые страной результаты носят устойчивый характер, а инвестиционный рейтинг, полученный в июле 2025 года, опирается на прочную финансовую основу.

Одним из главных преимуществ Азербайджана остается масштабная финансовая подушка ГНФАР. Накопленные за три десятилетия резервы обеспечивают государству значительную бюджетную гибкость, позволяют сохранять устойчивость в периоды внешней нестабильности и поддерживать крупные экономические проекты.

Повышая рейтинг Азербайджана в 2025 году, Moody's отмечало снижение экономической и бюджетной зависимости от углеводородов, совершенствование денежно-кредитной политики и повышение качества управления государственными финансами. Новый обзор подтверждает сохранение этих положительных тенденций.

Благоприятная ситуация на мировом нефтяном рынке дополнительно укрепляет финансовые позиции страны. При стоимости нефти около 109 долларов за баррель доходы Азербайджана растут, а возможности ГНФАР по накоплению резервов расширяются. Это повышает устойчивость экономики к внешним потрясениям и создает дополнительные ресурсы для дальнейшего развития.

Одновременно ненефтяной сектор постепенно приобретает все большее значение. Информационно-коммуникационные технологии, туризм, обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика уже формируют новые источники экономического роста. Развитие Среднего коридора и цифровой инфраструктуры укрепляет роль Азербайджана как одного из ключевых экономических и транспортных центров Евразии.

Таким образом, нефтяные доходы и резервы ГНФАР сегодня служат не только финансовой защитой, но и основой для расширения экономических возможностей страны. Сочетание значительных активов, бюджетной дисциплины, роста ненефтяных отраслей и выгодного географического положения позволяет Азербайджану уверенно проходить период структурных изменений.

Обзор Moody's показывает, что экономика страны сохраняет высокий запас прочности. При этом диверсификация уже набирает темп, постепенно усиливая внутренние источники роста. Азербайджан входит в новый этап развития с инвестиционным рейтингом, крупными финансовыми резервами и расширяющейся ненефтяной экономикой.