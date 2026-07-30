Глава Центробанка Турции посетил Дамаск - впервые за 16 лет

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Председатель Центрального банка Турции Фатих Карахан провел ряд встреч в Дамаске в рамках первого с 2010 года визита в Сирию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава регулятора был принят министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани и провел переговоры с главой ЦБ Мухаммадом Сафветом Расланом.

Достигнута договоренность об открытии взаимных депозитных счетов между центральными банками двух стран.

Стороны договорились также укреплять техническое и институциональное сотрудничество между центральными банками, оказывать техническую поддержку Центральному банку Сирии, содействовать торговым и финансовым операциям между двумя странами.

Ф.Карахан выразил уверенность в том, что сотрудничество на уровне ЦБ Турции и Сирии будет способствовать экономическому процветанию обоих государств.