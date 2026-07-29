Кочарян и Царукян могут лишиться имущества на сотни миллионов долларов

Генеральная прокуратура Армении потребовала конфисковать имущество, денежные средства и активы, принадлежащие бывшему президенту страны Роберту Кочаряну, бизнесмену Гагику Царукяну, бывшему председателю Комитета государственных доходов Гагику Хачатряну, а также связанным с ними лицам.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна прокуратура требует конфисковать 22 объекта недвижимости, два права, связанные с куплей-продажей недвижимости, облигации стоимостью более 3 миллионов долларов США, около 985 миллионов драмов, что составляет примерно 2,5 миллиона долларов, депозиты на сумму более 1,4 миллиона долларов и 200 миллионов драмов, или около 510 тысяч долларов.

Кроме того, прокуратура требует конфисковать около 19,56 миллиарда драмов, или примерно 50 миллионов долларов, а также 502,3 миллиона драмов, или около 1,3 миллиона долларов. Эти средства названы незаконной частью залога по уголовному делу.

В отношении Гагика Царукяна прокуратура требует конфисковать 75 объектов недвижимости, в том числе 52 квартиры в районе Нор-Норк, пять квартир на улице Абовяна, 11 квартир в Котайкской области, а также 42 транспортных средства.

Кроме того, речь идет о рыночной стоимости десяти объектов недвижимости и долях участия в 38 юридических лицах, включая ООО "Концерн Multi Group", ООО "Multi Avtotrans", ООО "Onira Club" и другие компании.

Общая сумма денежных средств, подлежащих конфискации, составляет 105 865 865 226 драмов, или 289 миллионов долларов США.