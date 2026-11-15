https://news.day.az/society/1874478.html У берегов Румынии атаковано судно с гражданами Азербайджана на борту - ФОТО - ВИДЕО В районе румынского порта Сулина этой ночью атаковали беспилотником судно с гражданами Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел около 02:00. На борту судна находились 14 человек: 13 граждан Азербайджана и один гражданин Турции.
У берегов Румынии атаковано судно с гражданами Азербайджана на борту - ФОТО - ВИДЕО
В районе румынского порта Сулина этой ночью атаковали беспилотником судно с гражданами Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел около 02:00. На борту судна находились 14 человек: 13 граждан Азербайджана и один гражданин Турции.
По словам очевидцев, благодаря оперативным действиям экипажа удалось предотвратить распространение огня на грузовые цистерны и возгорание перевозимого дизельного топлива.
В настоящее время экипаж ожидает эвакуации.
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