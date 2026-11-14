Крупное ДТП в Физули - есть погибшие - ФОТО

В Физулинском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще четверо получили травмы.

Как сообщили Day.Az в МВД, 13 ноября около 23:00 на территории села Беюк-Бехменли столкнулись автомобили Opel под управлением местного жителя Сеймура Исмайылова и ВАЗ-2104, за рулем которого находился Мустафа Мусаев.

В результате аварии водитель Opel и двое его пассажиров скончались на месте происшествия. Еще двое пассажиров этого автомобиля, а также водитель и пассажир ВАЗ-2104 получили травмы и были госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в ночное время выбирать скорость с учетом дорожных условий и видимости, соблюдать дистанцию и проявлять осторожность при маневрировании.

В ведомстве также подчеркнули важность отказа от управления автомобилем в состоянии усталости или недосыпания, сохранения внимания на дороге и обязательного использования ремней безопасности водителями и пассажирами.

В дорожной полиции напомнили, что каждый водитель несет ответственность за свою жизнь и жизни перевозимых пассажиров.