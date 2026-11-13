SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии

Американские компании SpaceX и Tesla могут объявить об объединении уже в декабре. В случае реализации этой инициативы будет создан один из крупнейших бизнес-конгломератов в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом стало известно от источников, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, объединение компаний Илона Маска позволит создать структуру, которая объединит направления производства электромобилей, аккумуляторных систем хранения энергии, ракет и спутников, а также разработки в сфере искусственного интеллекта.

В настоящее время рабочие группы занимаются проработкой условий сделки и определением структуры управления объединенной компанией.

Ранее Илон Маск сообщал, что рассматривается возможность слияния SpaceX и Tesla, и выразил поддержку этой инициативе.