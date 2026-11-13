Трамп допустил применение силы против еще одной страны

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил применения военной силы против Кубы до конца своего текущего президентского срока.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом политик рассказал в интервью журналисту Хью Хьюитту.

"Я хочу решить вопрос с Кубой до того, как уйду", - отметил Трамп.

Глава Белого дома также не исключил проведение короткой военной кампании против острова.

Ранее сообщалось, что Куба серьезно воспринимает угрозу возможной военной операции США против острова. Об этом сообщил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

Также ранее Дональд Трамп пообещал "заняться Кубой" после завершения военной операции в Иране. До этого он ввел энергетическое эмбарго в отношении острова, из-за чего государство испытывает дефицит электроэнергии и топлива.