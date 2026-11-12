Состоялась встреча делегаций минобороны Азербайджана и Таджикистана

В соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Таджикистана на 2026 год состоялась встреча на тему "Обмен опытом в области подготовки подразделений БПЛА, военных беспилотников и операторов дронов".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи гостям были представлены презентации о возможностях и перспективах азербайджанской армии в области БПЛА.

Было рассказано об успехах, достигнутых азербайджанской армией в этом направлении в ходе Отечественной войны и последующих операций.

Стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в этой сфере, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.