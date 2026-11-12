https://news.day.az/politics/1873958.html Состоялась встреча делегаций минобороны Азербайджана и Таджикистана В соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Таджикистана на 2026 год состоялась встреча на тему "Обмен опытом в области подготовки подразделений БПЛА, военных беспилотников и операторов дронов". Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Состоялась встреча делегаций минобороны Азербайджана и Таджикистана

Политика, 12 ноября 2026 17:46 (UTC +04:00) 322
Состоялась встреча делегаций минобороны Азербайджана и Таджикистана

В соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Таджикистана на 2026 год состоялась встреча на тему "Обмен опытом в области подготовки подразделений БПЛА, военных беспилотников и операторов дронов".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи гостям были представлены презентации о возможностях и перспективах азербайджанской армии в области БПЛА.

Было рассказано об успехах, достигнутых азербайджанской армией в этом направлении в ходе Отечественной войны и последующих операций.

Стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в этой сфере, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

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