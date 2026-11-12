https://news.day.az/officialchronicle/1873895.html Президент Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в саммите Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в открытии пленарной сессии 9-го саммита "Европейского политического сообщества". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу государства встретил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в саммите Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в пленарном заседании открытия 9-го саммита Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу нашего государства встретил Премьер-министр Ирландии Михол Мартин.
Новость обновляется
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