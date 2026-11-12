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Президент Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в саммите Европейского политического сообщества - ФОТО - ВИДЕО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в открытии пленарной сессии 9-го саммита "Европейского политического сообщества". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу государства встретил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Новость обновляется