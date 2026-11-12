Audi прекратила производство модели с 32-летней историей

Компания Audi официально завершила производство флагманского седана A8. Последний экземпляр модели сошел с конвейера завода в немецком Неккарзульме еще в середине октября 2026 года, положив конец 32-летней истории одной из самых узнаваемых моделей марки. Об этом сообщает Auto, Motor und Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

A8 дебютировала в 1994 году и стала первым серийным автомобилем Audi с полностью алюминиевым кузовом, построенным по технологии Space Frame. За три десятилетия модель сменила четыре поколения; актуальная генерация D5 выпускалась с 2017 года и пережила рестайлинг в 2021-м. Прием индивидуальных заказов на седан в Германии был прекращен еще в феврале, после чего покупателям оставалось лишь выбирать экземпляры из складских запасов дилеров.

Главной причиной ухода модели стал обвал спроса. Если в 2013 году в США было продано более 6000 экземпляров A8, то в 2025-м - лишь 1406 машин. Для сравнения, BMW за тот же период реализовала 11 393 автомобиля 7 Series, а Mercedes-Benz S-Class разошелся тиражом в 7408 штуки. Дополнительным фактором стала возрастная архитектура: конкуренты представили новые поколения в 2020 и 2022 годах, тогда как A8 оставалась на платформе 2017 года .

Производственные мощности в Неккарзульме, где собирали A8, уже перепрофилированы под выпуск Audi A5 в кузовах седан и универсал, а также их спортивных версий S5 и RS5. Роль временного флагмана марки до возвращения полноценного представительского седана возьмет на себя крупный кроссовер Q9, который должен составить конкуренцию BMW X7 и Mercedes-Benz GLS .

Несмотря на паузу, Audi не намерена окончательно отказываться от имени A8. В компании подтвердили, что решение о преемнике уже принято, а его презентация ожидается ближе к концу десятилетия - ориентировочно до 2030 года.