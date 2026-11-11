https://news.day.az/officialchronicle/1873630.html Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО Как сообщалось ранее, 11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО
Как сообщалось ранее, 11 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Экспо-центр в Анталье для участия в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как передает Day.Az, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретили Президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, принимающих участие в Саммите.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган искренне пообщались во время совместной фотосессии участников Саммита.
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