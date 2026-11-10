https://news.day.az/azerinews/1873420.html Soyutma sistemlərinə kiberhücumlar: Azərbaycandakı müəssisələr necə qorunmalıdır? Soyutma avadanlıqlarının idarəetmə sistemlərinə yönələn kiberhücumlar ərzaq təhlükəsizliyi və tibbi məhsulların saxlanması üçün ciddi risklər yaradır.

Soyutma sistemlərinə kiberhücumlar: Azərbaycandakı müəssisələr necə qorunmalıdır?

Azərbaycanca, 10 ноября 2026 14:27 (UTC +04:00) 194
Soyutma sistemlərinə kiberhücumlar:

Soyutma avadanlıqlarının idarəetmə sistemlərinə yönələn kiberhücumlar ərzaq təhlükəsizliyi və tibbi məhsulların saxlanması üçün ciddi risklər yaradır. Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyinin (MKA) yaydığı məlumata görə, son həftələrdə Avropanın bir sıra ölkələrində qeydə alınan belə müdaxilələr nəticəsində avadanlıqların temperatur rejimi dəyişdirilib, saxlanılan məhsullar yararsız hala düşüb.

Bu hücumlar Azərbaycandakı müəssisələr üçün hansı təhlükələri yaradır? İnternetə qoşulmuş soyutma sistemlərinin zəif nöqtələri hansılardır və mümkün müdaxilələrin qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir?

Day.Az xəbər verir ki, İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Cəfər Nəcəfov Trend-ə açıqlamasında bildirib ki, sözügedən kiberhücumlar məişətdə istifadə olunan adi soyuduculara deyil, böyük supermarketlərin, anbarların və xəstəxanaların soyutma sistemlərinə yönəlib.

Onun sözlərinə görə, bu sistemlərdə temperaturun izlənməsi, avadanlıqların tənzimlənməsi və mümkün problemlərə uzaqdan müdaxilə edilməsi üçün internetə qoşulan xüsusi idarəetmə platformalarından istifadə olunur.

"Xakerlər həmin sistemlərin idarəetmə panelinə icazəsiz giriş əldə edərək temperaturu və digər parametrləri dəyişirlər. Nəticədə saxlanılan məhsullar xarab olur. Xəstəxanalarda, xüsusilə qan banklarında isə müəyyən temperaturda saxlanılmalı olan qan ehtiyatları yararsız hala düşə bilər", - mütəxəssis qeyd edib.

C.Nəcəfov Azərbaycanda belə risklərin qarşısını almaq üçün internetə qoşulan və uzaqdan idarə olunan avadanlıqların təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

"İlk növbədə, bu sistemlərin standart şifrələri dəyişdirilməli, proqram təminatı mütəmadi yenilənməlidir. İkimərhələli autentifikasiya kimi əlavə təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq olunmalıdır. İdarəetmə sistemlərinə giriş yalnız müəyyən IP ünvanlarından və xüsusi icazəsi olan şəxslər üçün mümkün olmalıdır ki, kənar şəxslər parametrləri dəyişə bilməsinlər", - o bildirib.

Mütəxəssis əlavə edib ki, internetə qoşulan kameralar və digər avadanlıqlar da kiberhücumların hədəfinə çevrilə bilər. Buna görə də uzaqdan idarəetmə imkanları olan bütün cihazlarda təhlükəsizlik tədbirlərinə diqqət yetirilməlidir.

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В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО 8 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 926
В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 968
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От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 8 ноября 22:15 (UTC+04), Политика 8 077
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 8 ноября 21:36 (UTC+04), Политика 2 171
Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО 8 ноября 21:16 (UTC+04), Общество 4 937
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября 20:58 (UTC+04), Официальная хроника 967
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 417
Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии: так диктуют логика и закон 8 ноября 20:37 (UTC+04), Политика 4 137
В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО 8 ноября 20:25 (UTC+04), Общество 1 000
Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган 8 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 2 200
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 8 ноября 20:04 (UTC+04), Официальная хроника 8 591
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами - ВИДЕО 8 ноября 19:51 (UTC+04), Официальная хроника 10 176
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Самолет приземлился на оживленную дорогу в США - ФОТО 8 ноября 19:27 (UTC+04), В мире 2 281
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО 8 ноября 19:15 (UTC+04), Официальная хроника 8 237
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