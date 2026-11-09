Дмитрий Ситковецкий рассказал в Баку о Шостаковиче и музыкальной династии своей семьи - ФОТО

В Baku Book Center в рамках Бакинского международного фестиваля искусств (BIAF) состоялась открытая встреча с всемирно известным скрипачом и дирижёром Дмитрием Ситковецким. Беседа была посвящена 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича - выдающегося композитора XX века, чья жизнь, творчество и профессиональные связи были тесно связаны с Баку и Азербайджаном, передает Day.Az.

Встреча стала возможностью взглянуть на наследие великого композитора не только с точки зрения музыкальной истории, но и через личные воспоминания, семейные истории и творческий опыт музыканта, для которого Баку является родным городом.

Дмитрий Ситковецкий поделился размышлениями о личности и творчестве Шостаковича, особенностях его музыкального языка, исторической эпохе, в которой создавались его произведения, а также рассказал о музыкальной династии своей семьи и её связях с выдающимися представителями отечественной и мировой музыкальной культуры.

Особый интерес к встрече придаёт и личная история самого Ситковецкого. Всемирно известный музыкант родился в Баку 27 сентября 1954 года. Он вырос в знаменитой музыкальной семье: его отец - выдающийся скрипач Юлиан Ситковецкий, мать - прославленная пианистка Белла Давидович, лауреат Международного конкурса имени Шопена 1949 года. Музыкальные традиции семьи уходят ещё глубже в прошлое: его прадед был концертмейстером Бакинского оперного театра, а дед также был связан с музыкальной жизнью города.

Таким образом, разговор о Шостаковиче приобрёл для музыканта особое личное измерение - через историю нескольких поколений семьи, становление музыкальной культуры Баку и преемственность творческих традиций.

Связь самого Шостаковича с Азербайджаном также имеет богатую историю. Композитор неоднократно посещал Баку, встречался с местными музыкантами, выступал с собственными произведениями и поддерживал развитие азербайджанской композиторской школы. В частности, в 1952 году он приезжал в Баку, где исполнял свои произведения, а также присутствовал на премьере балета Гара Гараева "Семь красавиц". Его творческое общение с азербайджанскими композиторами, в том числе с Гара Гараевым, оставило заметный след в музыкальной истории страны.

В ходе встречи личные воспоминания Дмитрия Ситковецкого стали отправной точкой для более широкого разговора о месте Шостаковича в мировой музыкальной культуре, его художественном наследии и актуальности его произведений для современных поколений слушателей.

Отметим, что Дмитрий Ситковецкий - один из признанных представителей мировой академической музыкальной сцены. Он окончил Московскую консерваторию, продолжил образование в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке, выступал с ведущими оркестрами мира как скрипач и дирижёр. Его творческая деятельность охватывает также камерную музыку, музыкальные аранжировки и художественные проекты.

Встреча в Baku Book Center стала частью музыкальной программы Бакинского международного фестиваля искусств, посвящённой 120-летию Дмитрия Шостаковича, и ещё одним событием, подчёркивающим историческую роль Баку в развитии мировой и национальной музыкальной культуры.