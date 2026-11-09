https://news.day.az/society/1873225.html Шуша проснулась под белоснежным снежным покровом - публикация от посла Турции - ФОТО Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн опубликовал фотографии заснеженной Шуши. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры он разместил на своей странице в социальной сети X. "После исторического визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Карабах этим утром Шуша проснулась под белоснежным снежным покровом.
Шуша проснулась под белоснежным снежным покровом - публикация от посла Турции - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн опубликовал фотографии заснеженной Шуши.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры он разместил на своей странице в социальной сети X.
"После исторического визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Карабах этим утром Шуша проснулась под белоснежным снежным покровом. Восходящее солнце освещает радость и надежду в наших сердцах на светлое будущее братства Турции и Азербайджана", - написал посол.
Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Азербайджан 8 ноября по случаю Дня Победы. В рамках визита в Шуше состоялась его встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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