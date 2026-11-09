Шуша проснулась под белоснежным снежным покровом - публикация от посла Турции - ФОТО

Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн опубликовал фотографии заснеженной Шуши.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры он разместил на своей странице в социальной сети X.

"После исторического визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Карабах этим утром Шуша проснулась под белоснежным снежным покровом. Восходящее солнце освещает радость и надежду в наших сердцах на светлое будущее братства Турции и Азербайджана", - написал посол.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Азербайджан 8 ноября по случаю Дня Победы. В рамках визита в Шуше состоялась его встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.