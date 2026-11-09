Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Камбоджи Нородому Сиамони.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше Величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Королевства Камбоджа.
Нас радует поступательное развитие отношений между Азербайджаном и Камбоджей. Недавний официальный визит Премьер-министра господина Хун Манета в нашу страну открыл новую страницу в межгосударственных связях и сформировал благоприятную основу для расширения сотрудничества.
Верю, что построенные на прочном фундаменте азербайджано-камбоджийские дружественные связи будут и впредь развиваться и укрепляться в интересах двух народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Камбоджи - постоянного благополучия и процветания".
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