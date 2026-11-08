Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире

Царящие сегодня в Азербайджане общественно-политическая стабильность, благоприятная атмосфера, созидательные тенденции и сплоченность нашего общества во имя единой цели - это картина, которую, считаю, редко можно встретить в сегодняшнем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

"В этот прекрасный праздничный день я хочу еще раз подчеркнуть величие азербайджанского народа", - подчеркнул глава государства.