https://news.day.az/officialchronicle/1872993.html Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире Царящие сегодня в Азербайджане общественно-политическая стабильность, благоприятная атмосфера, созидательные тенденции и сплоченность нашего общества во имя единой цели - это картина, которую, считаю, редко можно встретить в сегодняшнем мире.
Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире
Царящие сегодня в Азербайджане общественно-политическая стабильность, благоприятная атмосфера, созидательные тенденции и сплоченность нашего общества во имя единой цели - это картина, которую, считаю, редко можно встретить в сегодняшнем мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
"В этот прекрасный праздничный день я хочу еще раз подчеркнуть величие азербайджанского народа", - подчеркнул глава государства.
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