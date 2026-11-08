В Стамбуле напали на боксера азербайджанского происхождения после победы в титульном бою - ВИДЕО

В Стамбуле профессиональный боксерский вечер завершился скандалом после поединка между представляющим Францию боксером азербайджанского происхождения Мурадом Алиевым и турецким спортсменом Умутом Чамкыраном.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соперники встретились в бою за чемпионский пояс WBC Silver в тяжелом весе. По итогам противостояния судьи отдали победу по очкам Алиеву, который стал обладателем титула.

Однако сразу после завершения поединка на ринге произошел серьезный инцидент. Действия Алиева, обращенные к зрителям на трибунах, вызвали недовольство местных болельщиков.

Разгневанная группа зрителей прорвалась на ринг и напала на победителя. В результате завязалась массовая потасовка с участием нескольких человек.

Таким образом, титульный поединок, завершившийся победой боксера азербайджанского происхождения, привлек внимание не только спортивным результатом, но и скандальными событиями после боя.

Отметим, что 31-летний Мурад Алиев родился в Москве в азербайджанской семье. Его отец родом из Барды, а мать - из Агдама. В 2002 году семья переехала во Францию, где будущий боксер начал спортивную карьеру. Алиев завоевал серебряную медаль II Европейских игр 2019 года в Минске и представлял Францию на Олимпиаде в Токио. Несмотря на выступления под французским флагом, спортсмен неоднократно подчеркивал свою привязанность к исторической родине, заявляя, что гордится азербайджанским происхождением.