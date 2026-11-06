Технологические компании США получили новый удар

Штат Техас ужесточит условия для строительства крупных центров обработки данных (ЦОД) из-за недовольства местных жителей. Об этом заявила избранный губернатор Техаса, представительница Демократической партии Джина Инохоса, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик подтвердила опасения технологических компаний по поводу условий для дальнейшей работы в регионе. В последние годы Техас стал одним из главных в мире регионов по размещению ЦОДов из-за доступности энергоресурсов, дешевой земли и покровительства местных властей. Однако общественности такая активность бизнеса не нравится.

Проигравший Инохосе на выборах республиканец Грег Эбботт в рамках избирательной кампании ранее тоже распорядился приостановить подключение новых ЦОДов к энергосистеме штата и инициировал проведение комплексного аудита таких проектов. Тем не менее в отрасли считали его менее опасным для бизнеса, а Илон Маск, чьи компании SpaceX и Tesla базируются именно в Техасе, потратил большую сумму на поддержку его и кандидата в Сенат от республиканцев, также проигравшего.

Будущий губернатор Техаса указала, что штат может выстроить конструктивные отношения с богатейшим человеком планеты, но только на своих условиях. Также она добавила, что попросила директора Комиссии по паркам и дикой природе Техаса не предпринимать никаких действий в период, когда полномочия будут переходить к ней.