https://news.day.az/sport/1872587.html Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО Сборная Азербайджана по тамблингу завоевала золотую медаль на чемпионате мира, который проходит 4-8 ноября в китайском городе Нанкин. Как передает Day.Az, команда в составе Михаила Малкина, Тофига Алиева, Адиля Гаджизаде и Алексея Караташова уверенно выступила в финальном этапе соревнований и защитила титул чемпиона мира.
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО
Сборная Азербайджана по тамблингу завоевала золотую медаль на чемпионате мира, который проходит 4-8 ноября в китайском городе Нанкин.
Как передает Day.Az, команда в составе Михаила Малкина, Тофига Алиева, Адиля Гаджизаде и Алексея Караташова уверенно выступила в финальном этапе соревнований и защитила титул чемпиона мира.
Таким образом, представители Азербайджана в третий раз завоевали титул чемпионов мира.
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