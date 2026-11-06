В Баку и других городах пройдут марши военнослужащих и выступления военных оркестров

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики, по случаю Дня Победы, отмечаемого 8 ноября, в различных районах Баку состоятся показательные выступления военных оркестров.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в честь Дня Государственного флага, отмечаемого 9 ноября, в центральных улицах, проспектах и на площадях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Ханкенди и Нахчывана пройдут торжественные марши в сопровождении военных оркестров.

8 ноября с 16:00 до 18:00 военные оркестры выступят по следующим адресам:

Парк Гейдара Алиева (перед Дворцом Гейдара Алиева);

Сад Филармонии;

площадь Фонтанов;

парк Кёроглу;

парк Сахиль;

парк Офицеров.

9 ноября с 11:00 до 13:00 военнослужащие пройдут торжественным маршем по следующим маршрутам:

В Баку:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - Морской вокзал;

- Аллея шехидов - комплекс "Пламенные башни" - парк Чемберкенд - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Ичеришехера - Азербайджанский государственный кукольный театр - круговая развязка "Азнефть" - памятник Бахраму Гуру;

- памятник Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр "28 Mall";

- Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - парк Офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

- парк имени Гусейна Мусабекова - улица Абдуррагима бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.

В Сумгайыте, Гяндже и Нахчыване торжественные марши пройдут по центральным улицам и проспектам городов.