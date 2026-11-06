https://news.day.az/society/1872450.html Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья Лица, столкнувшиеся с клеветой и оскорблениями в социальных сетях и других интернет-ресурсах, могут обратиться в суд в порядке частного обвинения для защиты своих прав. При этом большое значение имеют правильное оформление жалобы, ее подача в соответствующий суд и сохранение доказательств.

Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья

Общество, 6 ноября 2026 11:17 (UTC +04:00) 206
Как подать в суд за клевету в интернете?

Лица, столкнувшиеся с клеветой и оскорблениями в социальных сетях и других интернет-ресурсах, могут обратиться в суд в порядке частного обвинения для защиты своих прав. При этом большое значение имеют правильное оформление жалобы, ее подача в соответствующий суд и сохранение доказательств.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend заявил судья Хатаинского районного суда Баку Фуад Ахундов.

По словам судьи, жалобы о клевете и оскорблении в порядке частного обвинения должны подаваться в письменной форме в соответствующий суд первой инстанции.

Он отметил, что по общему правилу такие жалобы рассматриваются судом по месту совершения преступления.

"Например, если известно место, где во время публичного выступления прозвучали оскорбительные высказывания, жалобу необходимо подать в суд, юрисдикция которого распространяется на эту территорию", - пояснил он.

Ахундов отметил, что для определения подсудности дел о клевете и оскорблениях, распространенных в СМИ и на интернет-ресурсах, предусмотрены особые правила. Они разъяснены в пункте 12 постановления Пленума Верховного суда от 21 февраля 2014 года.

"По общему правилу, если известен юридический адрес соответствующего СМИ или интернет-ресурса, подсудность определяется с учетом этого адреса. Если юридический адрес неизвестен либо интернет-ресурс зарегистрирован за рубежом, жалоба рассматривается судом по последнему месту жительства лица, распространившего информацию на территории Азербайджанской Республики", - сообщил судья.

В качестве примера он привел ситуацию, когда в социальной сети Facebook распространяются клеветнические сведения о человеке. Поскольку платформа зарегистрирована за рубежом, жалобу следует подать в суд первой инстанции по адресу регистрации лица, распространившего информацию в Азербайджане. При этом место, откуда была опубликована запись - Баку или другой населенный пункт, - не влияет на определение подсудности.

Ахундов также подчеркнул важность правильного сбора доказательств при обращении в суд.

По его словам, в первую очередь необходимо сохранить источник и содержание спорной публикации. Для этого рекомендуется зафиксировать ссылку на публикацию, название аккаунта или канала, дату размещения, текст, а также видеоматериалы.

"В видеозаписях необходимо определить фрагмент, в котором звучит оспариваемое высказывание, и при этом сохранить общий контекст его употребления. При предоставлении скриншотов также важно указать, когда и из какого аккаунта они были получены. Суд проверяет источник представленных доказательств, их подлинность и принадлежность конкретному лицу", - добавил он.

Судья обратил внимание, что требования к форме и содержанию жалобы в порядке частного обвинения установлены статьями 293.3.1-293.3.7 Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно этим требованиям, в жалобе необходимо указать имя, фамилию и отчество заявителя, год рождения, место жительства и род занятий, а также суть деяния, ставшего основанием для обращения, место, время и обстоятельства его совершения. При наличии причиненного ущерба следует привести и соответствующую информацию.

Кроме того, необходимо указать анкетные данные и место жительства лица, на которое подается жалоба, а также представить сведения, подтверждающие, что именно оно совершило данное деяние, показания свидетелей, документы и другие доказательства.

"Особое значение имеет точное указание в жалобе конкретных высказываний, которые заявитель считает клеветой или оскорблением. В жалобе также должна содержаться просьба о привлечении лица к уголовной ответственности, указываться место и дата составления документа, а также стоять подпись заявителя", - подчеркнул Ахундов.

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