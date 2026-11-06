https://news.day.az/world/1872463.html В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев В селе Ламбалo, расположенном в муниципалитете Сагареджо грузинского региона Кахетия, убиты два брата-азербайджанца. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Как сообщает Day.Az со ссылкой грузинские СМИ, трагедия произошла 5 ноября.

В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев

В мире, 6 ноября 2026 11:50 (UTC +04:00) 447
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев

В селе Ламбалo, расположенном в муниципалитете Сагареджо грузинского региона Кахетия, убиты два брата-азербайджанца. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой грузинские СМИ, трагедия произошла 5 ноября. По данным МВД Грузии, сотрудники департаментов полиции Кахетии и патрульной полиции в результате совместных оперативных мероприятий задержали одного человека по обвинению в умышленном убийстве двух лиц.

По предварительной информации, подозреваемый открыл неоднократный огонь из огнестрельного оружия по двум мужчинам на почве ранее возникшего конфликта, после чего скрылся с места происшествия. Оба брата скончались от полученных ранений. Полицейские задержали предполагаемого преступника по горячим следам, а также изъяли оружие, использованное при совершении преступления.

Подробности произошедшего рассказал выживший брат погибших Эльман Усубов. По его словам, около 17:00 он вместе с двумя братьями и одноклассником шел пешком, когда рядом остановился автомобиль и находившийся в нем человек открыл по ним огонь.

Усубов рассказал, что во время стрельбы ему удалось спрятаться за автомобилем. Нападавший несколько раз выстрелил в его братьев, которые скончались на месте.

"Нас было четверо - три брата и наш сосед. Внезапно остановилась машина, и человек начал стрелять. Он сделал несколько выстрелов. До этого между нами ничего не происходило, никакого конфликта не было. Мои братья погибли на месте. Полиция уже взяла у меня показания", - рассказал Эльман Усубов.

По информации СМИ, братья долгое время жили в России и незадолго до трагедии вернулись в родное село. В момент нападения они направлялись на свадьбу родственников.

По факту произошедшего ведется следствие по статье 109 Уголовного кодекса Грузии. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.

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Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами 5 ноября 13:24 (UTC+04), Автоновости 580
В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 5 ноября 13:21 (UTC+04), Экономика 1 289
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 5 ноября 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 357
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 5 ноября 13:14 (UTC+04), Экономика 1 304
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 5 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 580
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 5 ноября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 237
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 5 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 1 320
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 5 ноября 13:09 (UTC+04), Общество 667
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 5 ноября 13:08 (UTC+04), Общество 813
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 5 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 574
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 5 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 645
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 5 ноября 13:03 (UTC+04), Экономика 1 286
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 5 ноября 13:02 (UTC+04), Общество 648
Эрдоган посетит Азербайджан 5 ноября 13:00 (UTC+04), Политика 6 807
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 5 ноября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 332
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 5 ноября 12:54 (UTC+04), Общество 8 130
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 5 ноября 12:53 (UTC+04), Спорт 613
СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные 5 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 6 046
19-летнему бизнесмену запретили выезд из Азербайджана 5 ноября 12:37 (UTC+04), Общество 1 428
В Кыргызстане могут отменить энергетики 5 ноября 12:30 (UTC+04), В мире 1 202
Модель ASAN xidmət помогла оптимизировать систему госуслуг в Пакистане 5 ноября 12:23 (UTC+04), Общество 559
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