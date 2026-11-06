В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев

В селе Ламбалo, расположенном в муниципалитете Сагареджо грузинского региона Кахетия, убиты два брата-азербайджанца. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой грузинские СМИ, трагедия произошла 5 ноября. По данным МВД Грузии, сотрудники департаментов полиции Кахетии и патрульной полиции в результате совместных оперативных мероприятий задержали одного человека по обвинению в умышленном убийстве двух лиц.

По предварительной информации, подозреваемый открыл неоднократный огонь из огнестрельного оружия по двум мужчинам на почве ранее возникшего конфликта, после чего скрылся с места происшествия. Оба брата скончались от полученных ранений. Полицейские задержали предполагаемого преступника по горячим следам, а также изъяли оружие, использованное при совершении преступления.

Подробности произошедшего рассказал выживший брат погибших Эльман Усубов. По его словам, около 17:00 он вместе с двумя братьями и одноклассником шел пешком, когда рядом остановился автомобиль и находившийся в нем человек открыл по ним огонь.

Усубов рассказал, что во время стрельбы ему удалось спрятаться за автомобилем. Нападавший несколько раз выстрелил в его братьев, которые скончались на месте.

"Нас было четверо - три брата и наш сосед. Внезапно остановилась машина, и человек начал стрелять. Он сделал несколько выстрелов. До этого между нами ничего не происходило, никакого конфликта не было. Мои братья погибли на месте. Полиция уже взяла у меня показания", - рассказал Эльман Усубов.

По информации СМИ, братья долгое время жили в России и незадолго до трагедии вернулись в родное село. В момент нападения они направлялись на свадьбу родственников.

По факту произошедшего ведется следствие по статье 109 Уголовного кодекса Грузии. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное заключение.